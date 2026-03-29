Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico

Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico

Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico Photo Credit: ALESSIA PARADISI/ANSA-ARCHIVIO/TO

Sergio Gadda

29 marzo 2026, ore 08:00

Tra le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 2025-26: due scritti, orale su quattro materie e niente scena muta

La “notte prima degli esami” è ancora lontana, intanto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato la nuova ordinanza che stabilisce quali sono le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 2025-26, che vede inclusa la griglia di valutazione della prova orale. Per essere ammessi all'esame bisognerà aver frequentato per almeno tre quarti il monte ore annuale. Altra requisito è quello della partecipazione alle prove Invalsi, ma anche aver svolto le ore di formazione scuola lavoro. Attenzione ai voti anche ai voti. Per poter partecipare all'Esame di Stato bisogna avere il sei in tutte le discipline. Basta solo un cinque perché la decisione venga deliberata, con adeguata motivazione, dal consiglio di classe.


Le prove scritte

La prima prova scritta dell'Esame di Stato, quella a carattere nazionale, è la classica prova d'italiano della durata massima di sei ore. Si terrà il 18 giugno alle ore 8.30. Con questa prova verrà accertata la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento. Ma non solo. Servirà a valutare anche le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato e consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali. Per quanto riguarda la seconda prova scritta, è prevista il 19 giugno, ed è quella d'indirizzo. In questo caso, serve per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo di studi. Si tratta di materie già note agli studenti da fine gennaio: es Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" ecc.


La prova orale

Superate le prime due prove scritte, è la volta dell’orale. Il colloquio si apre con una novità. SI tratta di una riflessione sul percorso scolastico. In questo caso si raccontano le esperienze, scelte e competenze sviluppate negli anni di studio. Questa è solo la prima parte. Poi è previsto il confronto sulle quattro discipline oggetto d'esame e conosciute da fine gennaio. In questo caso la commissione proporrà domande su quattro materie, valutando non solo i contenuti ma anche la capacità di fare collegamenti tra argomenti diversi.


La formazione scuola lavoro

Altro punto di valutazione all'Esame di Stato è quello legato alla formazione scuola lavoro. In questo caso è prevista la presentazione di una relazione o un elaborato multimediale sulle esperienze svolte. Ma non è finita. Il colloquio prevede una verifica delle competenze di educazione civica e la discussione delle prove scritte.


La valutazione

La commissione deve garantire un equilibrio tra tutte le fasi, valorizzando l’approccio interdisciplinare. Il punteggio massimo per l'orale è di 20 punti, che saranno assegnati sulla base di una griglia nazionale. Durante il colloquio, la commissione terrà d'occhio il curriculum dello studente. Di tutte le attività svolte, i progetti e le esperienze dentro e fuori dalla scuola.


Scena muta

Attenzione perché nessuno potrà fare "scena muta" all'Esame di Stato, come accaduto in qualche caso lo scorso anno. L’ordinanza prevede la perdita dell’anno scolastico.


Argomenti

scuola
esame di Stato

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in pole

    Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in pole

  • Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

    Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

  • La Pasqua si avvicina, la sorpresa delle uova di cioccolato: più piccole e prezzi maggiori

    La Pasqua si avvicina, la sorpresa delle uova di cioccolato: più piccole e prezzi maggiori

  • Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno

    Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno

  • Jannik Sinner vince il torneo di Indian Wells, Medvedev battuto in due set

    Jannik Sinner vince il torneo di Indian Wells, Medvedev battuto in due set

  • I bimbi nel bosco, il ministero della Giustizia invia gli ispettori a L’Aquila

    I bimbi nel bosco, il ministero della Giustizia invia gli ispettori a L’Aquila

  • 50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordo

    50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordo

  • Era il 2 marzo 1969, quando il Concorde volò per la prima volta, il futuro dell’aviazione civile stava per cominciare

    Era il 2 marzo 1969, quando il Concorde volò per la prima volta, il futuro dell’aviazione civile stava per cominciare

  • Chiuse le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, cosa resta di questi giochi

    Chiuse le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, cosa resta di questi giochi

  • Milano Cortina è stata anche l’Olimpiade delle gaffe: dal tedesco che ignora Merz alla giornalista l'ubriaca in tv

    Milano Cortina è stata anche l’Olimpiade delle gaffe: dal tedesco che ignora Merz alla giornalista l'ubriaca in tv

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Il vento spazza la Penisola, neve a bassa quota

Lo Sport Paralimpico raccontato da una nuova prospettiva nella mostra e nel libro fotografico “Shapes / Forme – Sotto La Stessa Luce”

Lo Sport Paralimpico raccontato da una nuova prospettiva nella mostra e nel libro fotografico “Shapes / Forme – Sotto La Stessa Luce”

Dal 24 marzo al 7 aprile, nello spazio isolaset di palazzo lombardia, l’esposizione dedicata a 44 atleti paralimpici

Governo, countdown per Daniela Santanché, già pronte le alternative per il Turismo: Caramanna in pole

Governo, countdown per Daniela Santanché, già pronte le alternative per il Turismo: Caramanna in pole

La prossima settimana lunedì alla Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro la Ministra presentata dalle opposizioni (unite per l’occasione), mercoledì il voto. Gli esponenti di Fratelli d’Italia pronti a votare contro la collega