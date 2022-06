"Mi piacciono i Maneskin e Irama, tifo per il festival di Amadeus": Massimo Di Cataldo si racconta a RTL 102.5 News

"Questo nuovo Sanremo mi piace. Tanto": non usa mezzi termini Massimo Di Cataldo, 54 anni e una lunga carriera alle spalle, per descrivere il nuovo corso del Festival targato Amadeus. Molti giovani sul palco dell'Ariston dove nel 1995 c'era anche Di Cataldo. "Nel 1995 ho partecipato per la prima volta a Sanremo e alla conduzione c’era Pippo Baudo. In quegli anni ero abbastanza spavaldo e questa cosa mi ha anche aiutato. Fu però un’esperienza straordinaria, una grande emozione. Oggi ci sono molti artisti interessanti, mi piace molto il ritorno del rock e della musica ‘vera’, suonata", racconta Di Cataldo. "Delle ultime edizioni mi sono piaciuti molto i Maneskin – che ormai hanno spopolato ovunque – e Irama, il cui sound è un pop/rock molto curato”. La canzone preferita di Massimo Di Cataldo? “Difficile indicarne una, perché sotto la doccia mi capita di cantare brani nuovi, che non ho ancora pubblicato”.

IL TEATRO

A “Trends & Celebrities”, in radiovisione su RTL 102.5 News, racconta il suo ultimo progetto teatrale. "Sarà una sorta di commedia con musiche. Si tratta di un lavoro che mi riporta alle mie origini, in quanto, appena finii il liceo, iniziai a lavorare in teatro. Mi piace ancora sperimentare e questo spettacolo che abbinerà musica e recitazione”, dice.