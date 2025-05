Napoli: Conte e De Laurentis trovano l'intesa, il claim Again è stato profetico, il Vesuvio può esultare

In città da un paio di mesi era scattata l’operazione fango su Conte , condotta in maniera piuttosto maldestra, reo di aver ascoltato le sirene bianconere , per il grande ritorno con pieni poteri. La parte più vicina ai voleri di Dela non risparmiava bordate al tecnico. Poi però è arrivato lo scudetto, sono scoppiate le forti emozioni dei festeggiamenti. Anche per Conte troppo per non restare, per non ascoltare la famiglia , Oriali e Lukaku, e la dilagante passione dei napoletani. E allora il claim scelto per il 4° scudetto è diventato improvvisamente profetico. Again è per Conte il destino ineluttabile. Il suo posto è qui a tentare la difesa del titolo, e l’avventura in Champions . A Torino arrivano a proporre di cancellare la sua stella dallo stadium.

La storia più recente

Nell'estate del 2024 Conte è libero e aspetta ancora una chiamata da Torino, ma la Juventus di Cristiano Giuntoli sceglie Thiago Motta, con Conte che si accasa al Napoli. In dodici mesi, Conte a Napoli fa il Conte, nel senso che vince lo Scudetto al primo colpo e, pubblicamente, nelle conferenze, fa capire che per restare chiede determinate garanzie. Intanto, alla Juventus arriva una svolta: dopo il fallimento del progetto Motta e un mercato che ha dato risultati deludenti, Elkann decide di cambiare tutto, ridisegnando la dirigenza (via Giuntoli, dentro Comolli e più potere a Chiellini) e, soprattutto, decide che è arrivato il momento buono per il ritorno di Conte. Lo sgarro del 2014 è perdonato, Elkann chiama personalmente Conte, che viene contattato anche da Chiellini. Nelle ore immediatamente successive allo Scudetto del Napoli, le parole di Conte e di Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, sembrano quasi annunciare un addio del tecnico. La Juventus, fiduciosa, aspetta, invano. Deve bloccare Tudor, ma guarda a Gasperini, intanto inseguito dalla Roma.

Nelle ultime 48 ore, arriva il colpo di scena, annunciato con buon anticipo usul suo sito da Rtl 102.5. De Laurentiis convince Conte a restare con un aumento dell'ingaggio e un mercato importante (De Bruyne, Lucca, Frattesi, Bekeuma e altri ancora), il calore della piazza e le parole della famiglia e dello staff di Conte completano l'opera di convinzione. In parallelo, anche il progetto Juve non convince Conte: a Torino non c'è chiarezza di organigramma societario e di programmi, pensa l'allenatore. Che dice no a Elkann e Chiellini, lasciando la Juventus con il cerino in mano.

Sui social, il popolo bianconero e i giornalisti di parte sono in fermento. L'accusa che va per la maggiore è quella per la quale Conte avrebbe usato la Juventus per avere aumento e garanzie dal Napoli. A settembre 2024, a margine di Juventus-Napoli 0-0, Conte venne accolto dai tifosi bianconeri con un misto di applausi, indifferenza e fischi. C'è da credere che l'atmosfera all'Allianz Stadium, durante il prossimo Juve-Napoli, sarà di tutt'altro segno nei confronti di Conte, la cui storia con la Juventus sembra conclusa in modo definitivo. Ma il sole splende su Napoli. Again.