Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

Francesco Fredella

09 febbraio 2026, ore 14:00

A lanciare la notizia sul settimanale "Chi" è Giuseppe Candela. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Nino Frassica, con la sua ironia inimitabile, a Sanremo 2026. A lanciare la spifferata è Giuseppe Candela, sulle pagine del settimanale "Chi", che scrive: 

Dopo aver partecipato all'edizione 2025 come co-conduttore della seconda serata, dopo le numerose ospitate negli anni precedenti, il comico siciliano tornerà al Festival anche nell'edizione 2026. 

I PRECEDENTI A SANREMO 

Al Festival, tuttavia, Frassica è stato ospite (oltre alla passata edizione) in quella condotta da Claudio Baglioni. Indimenticabile lo show sul palco con la divisa da maresciallo dei Carabinieri (quello che interpreta in Don Matteo). Per Frassica è sicuramente un momento d'oro: televisione, su Rai1, ospitate e presenza fissa nel cast di Fabio Fazio a Che tempo che fa? dove è il "direttore" e "vicedirettore" di Novella Bella

Il Festival di Sanremo inizierà tra pochi giorni, il conto alla rovescia è già partito. All'Ariston si lavora alla realizzazione del grande palco e della scenografia (alcuni dettagli sono già stati annunciati).

Intanto, nelle ultime ore ha tenuto banco la vicenda Andrea Pucci. Il comico è stato travolto da un'onda di mediatica di critiche dopo aver annunciato la sua presenza a Sanremo. Poi è arrivato un passo indietro, tutto spiegato in una nota stampa: "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!"

