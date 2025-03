Nuovi guai per Dominique Pelicot, anche la figlia Caroline Darian ha denunciato il padre

Anche la figlia di Dominique Pelicot , Caroline Darian, ha presentato una denuncia contro il padre accusandolo di aver abusato di lei dal 2010 al 2020 tenendola, come già in passato la moglie, in stato di sedazione con sostanze chimiche. L’uomo è stato condannato da un tribunale francese per aver fatto violentare e stuprare per anni da sconosciuti la moglie sotto sedativi. Durante l'istruttoria per le violenze sulla madre, erano emersi a più riprese, diverse immagini e registrazioni nelle quali Dominique Pelicot inviava immagini di sua figlia senza veli ad anonimi interlocutori su Internet. L’uomo però ha sempre negato abusi sulla figlia.





La vicenda

La denuncia arriva dopo la conclusione del processo che ha scosso il profondo sud della Francia, facendo il giro del mondo. Siamo a Mazan, nella Francia sud orientale, Gisèle Pelicot , 72 anni , per 10 anni è stata drogata dal marito che la faceva violentare da sconosciuti reclutati su Internet. Il consorte ha sempre assistito alle violenze contro la moglie e le ha filmate. Una vicenda che ha notevolmente scosso l’opinione pubblica francese. La vicenda è venuta a galla casualmente. Dopo che Dominique Pelicot è stato notato in un centro commerciale mentre filmava sotto le gonne delle clienti. Le indagini hanno poi portato alla scoperta, nel pc dell’uomo, di foto e video della moglie in stato di incoscienza, violentata da sconosciuti. Pelicot è finito a processo e con lui altre 50 persone che sono state identificate. Diversi di loro hanno abusato della donna una sola volta, altre, invece lo hanno fatto diverse volte.





Il processo

Al processo Dominique Pelicot è stato dichiarato colpevole degli stupri aggravati contro l'ex moglie Gisèle Pelicot, e condannato a 20 anni. L’uomo, cui è stato dato il massimo della pena, è stato anche ritenuto colpevole di aver raccolto immagini a loro insaputa della moglie e della figlia. Anche gli altri imputati sono stati ritenuti colpevoli di stupro aggravato in riunione e somministrazione di droghe alla donna.