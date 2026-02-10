Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

Annuncio improvviso. Pomeridiano. Stavolta non al Tg1, ma sui social. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, svela un'altra co-conduttrice. Si tratta di Irina Shayk, uno dei nomi più celebri nel mondo della moda internazionale.

E' stato il settimanale Tv sorrisi e canzoni, diretto da Aldo Vitali, ad anticipare la notizia che trova conferma proprio da parte di Conti. Irina Shayk sarà sul palco di Sanremo nel corso della serata di giovedì 26 febbraio.

"Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì - ha detto Conti in un video pubblicato sui social - insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l'ora di incontrarla", dice nel video il conduttore e direttore artistico del festival.

LEGGI ANCHE - Sanremo 2026. Super ospite della prima serata del festival, Tiziano Ferro

LEGGI ANCHE - Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale. La morte del padre, quando aveva appena quattordici anni, segnò un periodo difficile per la famiglia, costretta a reinventarsi per andare avanti.

Dopo il diploma inizia a studiare Marketing, ma abbandona gli studi per seguire la sorella in una scuola di estetica. È lì che viene notata da un'agenzia locale: nel 2004 vince il più importante concorso di bellezza ed inizia una carriera che la porterà sulle copertine di riviste internazionali e nelle campagne di marchi internazionali.

Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, in Hercules - Il guerriero. Icona globale, protagonista di campagne firmate da fotografi come Steven Meisel e Luigi & Iango, Irina Shayk ha attraversato moda, cinema e pop culture, diventando un volto familiare anche fuori dalle passerelle. A contribuire alla sua fama anche le sue love story: dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all'attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia. Un nome che aggiunge un tocco internazionale al cast del Festival 2026.



