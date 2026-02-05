Nuovo record Checco Zalone: Buen Camino supera gli spettatori di Quo Vado

Mario Vai

05 febbraio 2026, ore 15:00

“Un fenomeno mai verificatosi prima, che conferma il legame fortissimo tra Checco Zalone e il pubblico” ha affermato Giampaolo Letta, amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film

Checco Zalone e Gennaro Nunziante riscrivono ancora una volta le regole del box office italiano.

Buen Camino è ufficialmente il film più visto dell’era Cinetel, con 9.369.241 spettatori e oltre 75 milioni di euro di incasso, superando di poche migliaia di presenze il primato detenuto da Quo Vado?, firmato dalla stessa coppia artistica. Buen Camino è riuscito ad intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi attuali con ironia e misura, conquistando un pubblico trasversale e mantenendo per settimane una centralità assoluta nella conversazione mediatica.

I RECORD DI BUEN CAMINO

Il film, uscito nelle sale il 25 dicembre, ha dominato il periodo delle festività natalizie con numeri mai registrati prima.

Nel giorno di Natale ha incassato 5,67 milioni di euro, segnando il miglior risultato di sempre per quella data e superando il record di Natale a New York. Con una quota di mercato del 78,8%, ha trascinato l’intero comparto cinematografico oltre i 7 milioni di euro giornalieri, un livello che non si vedeva dal 2011. Anche Santo Stefano ha fatto segnare cifre straordinarie, con quasi 8 milioni di euro in un solo giorno e 14 milioni complessivi nelle prime 48 ore. Il primo weekend natalizio si è chiuso con 27 milioni di euro, la migliore apertura di sempre in Italia.

Il 1° gennaio, con oltre 5 milioni di euro incassati, Buen Camino ha superato quota 41 milioni, diventando il terzo miglior risultato di sempre nel giorno di Capodanno, dietro solo ad altri due film di Zalone. Nel giro di poche settimane sono caduti uno dopo l’altro tutti i record: superati Sole a catinelle e Tolo Tolo, poi Quo Vado?, infine anche Avatar, fino a conquistare il primato assoluto sia per incasso sia per numero di spettatori.

UN FENOMENO SENZA PRECEDENTI

Un successo senza precedenti nel panorama del cinema italiano”, lo definisce Giampaolo Letta, amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film. “Il film ha mantenuto il primato del box office anche dopo cinque settimane, con una quota di mercato del 70%. Un fenomeno mai verificatosi prima, che conferma il legame fortissimo tra Checco Zalone e il pubblico e l’efficacia della collaborazione con Gennaro Nunziante”. Per Mediaset e Medusa, aggiunge Letta, si tratta di un risultato che “va oltre i record d’incasso” e ribadisce “la centralità della sala cinematografica come pilastro dell’industria culturale”.

Sulla stessa linea i produttori di Indiana Production, Marco Cohen e Benedetto Habib, che sottolineano il valore collettivo dell’operazione: “Buen Camino è un viaggio condiviso che ha dato lavoro a centinaia di professionisti e regalato felicità a oltre nove milioni di spettatori. Un segnale forte di fiducia nel cinema e nel suo futuro”.


