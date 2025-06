Oggi, 2 Giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, il giorno della nascita della democrazia

Il 2 giugno è una data fondamentale per la storia italiana. È il giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana. Si tratta di una delle ricorrenze civili più importanti del nostro Paese. Venne istituita per commemorare la nascita della Repubblica ed ha origine nel dopoguerra. Il 2 giugno ha anche un valore di riflessione, quello sul significato della democrazia, dell’unità nazionale e dell’identità repubblicana.





Le origini

Tutto ci riporta al referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946. Siamo al termine della Seconda Guerra Mondiale e dopo la caduta del fascismo. Gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Il quesito referendario segnò anche una prima volta nella storia italiana: quello del voto alle donne. Il 10 giugno l’esito della consultazione fu chiaro: 12.717.923 italiani per la Repubblica. Solo 10.719.284 di cittadini si espressero a favore della monarchia. Pochi giorni dopo, il 18 giugno la Corte di cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Il 13 giugno l’ultimo re, Umberto II di Savoia, lasciò il per andare a vivere in esilio in Portogallo.





Le celebrazioni

Da allora, ogni 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica. Il cuore è Roma. Il Presidente della Repubblica depone una corona d’alloro all’Altare della Patria in omaggio al Milite Ignoto, simbolo dei caduti per la Patria. Quindi è la volta della parata militare lungo via dei Fori Imperiali, che si svolge alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Il giorno prima, il 1 giugno si tiene il tradizionale Cambio della Guardia al Quirinale con i Corazzieri in alta uniforme. Un altro dei momenti più attesi è sicuramente quello della festa del 2 giugno è il passaggio delle Frecce Tricolori, che solcano i cieli della Capitale lasciando la scia con i colori della bandiera italiana. I cittadini possono invece, entrare nei giardini del Palazzo del Quirinale che vengono aperti al pubblico. La celebrazione del 2 giugno non è solo romana, ma in tutta Italia le prefetture organizzano eventi pubblici, cerimonie istituzionali e sfilate in forma più ridotta. Così come la Festa del 2 giugno si celebra nel resto del mondo nelle ambasciate italiane.





Simbolo nazionale

La Festa della Repubblica italiana del 2 giugno è paragonabile al 14 luglio francese o al 4 luglio statunitense. È una giornata che unisce la memoria storica alla partecipazione civile. La Repubblica, infatti è un bene comune da tutelare ogni giorno.