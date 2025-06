Oggi al Roland Garros scende in campo Jannik Sinner, Vince Musetti, ieri delusione Paolini,

Sinner

Oggi, lunedì 2 giugno torna in campo Jannik Sinner. Affronterà il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale dello Slam parigino. Dopo aver dominato il terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka, l’altoatesino troverà dall’altra parte della rete il russo numero 15 ATP, approdato agli ottavi grazie al ritiro di Arthur Fils. Quello di domani sarà il decimo confronto diretto tra i due, con Sinner in vantaggio per 6-3 nei precedenti. Si gioca sul Philippe-Chatrier, il campo Centrale del Roland Garros. Il via non prima delle 20.15. Ad aprire la sessione sarà Gauff-Alexandrova alle 11, seguiranno le sfide Pegula-Boisson e quella tra Djokovic e Norrie.

Musetti

E l'Italia può contare su Lorenzo Musetti che in tarda serata ha battuto il danese Holger Rune ed accede ai quarti del Roland Garros. Il tennista italiano si è imposto sul n.10 della classifica Atp con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. Il carrarino affronterà il 27enne statunitense Frances Diafoe, numero 16 del ranking mondiale.





Paolini Out

Si ferma agli ottavi la corsa di Jasmine Paolini al Roland Garros. La tennista toscana, numero 4 del ranking WTA e quarta testa di serie a Parigi, è stata sconfitta in rimonta dall'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1, in una sfida durata quasi due ore e mezza sul centrale "Philippe Chatrier". La sconfitta per l'azzurra arriva in maniera clamorosa. Jasmine ha avuto tre match-point a disposizione, due nel decimo gioco del secondo set e uno nel tie-break, senza concretizzarli. "Abbiamo giocato una partita di alto livello, ma ho commesso troppi errori nei momenti decisivi", ha ammesso la tennista di Bagni di Lucca, visibilmente delusa. "Ora penso al doppio", ha aggiunto. Qui è ancora in gioco con Sara Errani. Svitolina, alla sua decima partecipazione al Major parigino, conquista per la quarta volta i quarti di finale al Roland Garros, dove affronterà la numero uno del mondo Iga Swiatek.