Oggi la finale del torneo Atp 1000 di Cincinnati, sarà ancora sfida Sinner-Alcaraz

18 agosto 2025, ore 08:00
In finale net torneo femminile Jasmine Paolini, sconfitta in finale del doppio la coppia Musetti-Sonego
La finale maschile
Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, la sfida sul cemento di Cincinnati per la finale del Masters 1000. Per i due è il primo incontro dopo il trionfo dell’italiano a Wimbledon. Alcaraz si è qualificato superando in due set Alexander Zverev, Sinner ha eliminato in semifinale il francese Terence Atmane senza particolari difficoltà. Percorsi diversi per i due protagonisti, ma l’azzurro ha avuto un tabellone più agevole: Alcaraz ha dovuto sudare nei match contro Dzumhur, Rublev e Nardi prima di trovare continuità contro Zverev. Per lo spagnolo è la 29esima finale nel circuito maggiore (21 vittorie, 7 sconfitte), la nona in un Masters 1000 e la settima consecutiva. Quello oggi sarà il 14esimo scontro diretto tra i due e il quarto di questa stagione. Il bilancio è di di 2-1 per lo spagnolo. Alcaraz si è imposto agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, Sinner, invece a Wimbledon. Un duello, quello di oggi che promette scintille. L'inizio è previsto per le 21, ora italiana.
Jasmine Paolini
Anche Jasmine Paolini vola in finale. L’azzurra, numero 9 del ranking mondiale ha eliminato in semifinale la russa Veronika Kudermetova (n.36 WTA) con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 dopo una battaglia durata due ore e 22 minuti. È stato un match intenso e combattuto. L’italiana ha mostrato solidità mentale e grande tenuta fisica. Jasmine Paolini ha vinto il primo set con un break decisivo nell’ottavo gioco, ma ha mancato l’occasione di chiudere l’incontro nel secondo set. L’azzurra si è fatta rimontare ed ha ceduto nel tie-break. Più concentrata nel terzo, dove la toscana ha ritrovato l’aggressività e la lucidità nei momenti chiave, strappando il servizio alla russa. In finale affronterà la numero 3 del mondo, la polacca Iga Swiatek. Ostacolo durissimo. L’azzurra non l’ha mai battuta nei cinque precedenti.
Il doppio maschile
E' andata male al doppio maschile. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego infatti sono stati sconfitti nella finale al Masters 1000 di Cincinnati. A vincere il toreno è stata la coppia formata dal croato Nikola Mektic e dallo statunitense Rajeev Ram. Era iniziata bene per gli azzurri che hanno vinto 6-4 il primo set per poi perdere 6-3 10-5 gli altri due.
