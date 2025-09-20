Oggi, sabato 20 settembre 2025, riaprono ai turisti le Torri di Notre-Dame a Parigi

Sergio Gadda

20 settembre 2025, ore 08:00

Uno dei luoghi più simbolici della storia della capitale francese riapre i battenti ai turisti

Parigi guarda verso l’alto. Infatti, a partire da oggi, sabato 20 settembre, riaprono ufficialmente al pubblico le iconiche torri di Notre-Dame. L’evento arriva in occasione della 42esima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio. Quello odierno è un momento storico per la capitale francese. Ieri l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente Emmanuel Macron. Quello compiuto è il completamento della rinascita della “Grande Dama di Parigi”, che è stata profondamente ferita dall’incendio del 15 aprile 2019.


Un ritorno atteso

"La riapertura delle torri di Notre-Dame e del nuovo circuito di visita è un momento toccante e una grande gioia", ha detto Marie Lavandier, presidente del Centre des Monuments Nationaux . Sono già otto milioni i visitatori dal giorno della riapertura degli interni, di Notre-Dame, che si conferma come il monumento più visitato di Francia.


Il nuovo viaggio

Quello che viene riaperto oggi è un vero e proprio viaggio verticale. Si parte dalla base della Torre Sud. Una scala elicoidale in pietra conduce al primo stanzone medievale, che per l’occasione viene aperto per la prima volta al pubblico. Qui si trovano due chimere originali, che si sono miracolosamente salvate dall'incendio. Sempre nello stanzone è possibile vedere un plastico che racconta i secoli di storia della cattedrale: dalla posa della prima pietra del 1163 fino ai restauri più recenti. Il percorso prosegue con una “scala a doppia rivoluzione” progettata dall’architetto Philippe Villeneuve. Si tratta di un capolavoro di ingegneria in legno massiccio che permette una salita più fluida fino alla terrazza della Torre Sud. Si tratta di un punto panoramico. Qui si gode di una vista a 360 grandi su Parigi.


Una salita faticosa

Non sarà semplice salire, infatti per arrivare in cima servirà una buona forma fisica: sono 424 i gradini da superare. Non c’è nessun ascensore, mancano punti d’acqua e servizi igienici. L’accesso è sconsigliato a chi soffre di problemi cardiaci, ma anche di vertigini, alle donne in gravidanza e ai bambini piccoli. La visita si conclude nella Torre Nord. Anche in questo caso, una creazione sonora dell’artista Valérie Vivancos accompagna la discesa per “addolcire il ritorno alla città” dopo la fatica della salita. L’accesso non sarà libero, ma le visite dovranno essere prenotate.


