Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

Il boato dell’Ice Skating Arena di Assago accompagna una pagina di storia dello sport azzurro. Davanti al pubblico di casa, la staffetta mista italiana di short track trasforma l’attesa in trionfo e si prende l’oro olimpico, migliorando l’argento conquistato quattro anni fa a Pechino. Una vittoria costruita con lucidità, velocità e nervi saldi, che premia un gruppo compatto e affiatato, guidato dall’esperienza infinita di Arianna Fontana e dalla solidità di Pietro Sighel.

LA GARA

In finale l’Italia parte con determinazione e resta sempre agganciata alle prime posizioni, gestendo i cambi e i contatti in una gara ad altissima tensione. In pista, accanto a Fontana e Sighel, si alternano Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, con Luca Spechenhauser e Chiara Betti pronti a dare profondità e soluzioni alla squadra. Alle spalle degli azzurri si piazzano Canada e Belgio, mentre la Cina, campione uscente, resta fuori dal podio: un segnale chiaro del cambio di equilibri in questa specialità.

Per Arianna Fontana è una medaglia che pesa più delle altre, pur essendo la dodicesima della sua carriera olimpica. Un numero impressionante, che racconta longevità, talento e capacità di rinnovarsi. L’oro di Assago ha un valore speciale perché arriva in casa, nel giorno dell’esordio olimpico, e diventa subito una spinta emotiva per tutto il movimento. La campionessa valtellinese parla di un successo “magico”, sottolineando quanto l’atmosfera e il calore del pubblico abbiano inciso sulla prestazione.