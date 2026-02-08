Olimpiadi Milano-Cortina: sei medaglie in un giorno per l’Italia, record storico di podi azzurri

Nella gara che unisce tecnica classica e skating, il migliore degli italiani è Davide Graz, ottavo al traguardo dopo una prova generosa e sempre all’attacco. Il distacco dal vincitore, il norvegese Klaebo, resta significativo, ma la prestazione dell’azzurro testimonia una crescita costante. Più indietro gli altri italiani: Barp chiude 14°, Pellegrino 20°, Carollo 23°. In una disciplina dominata dai grandi nomi nordici, l’Italia prova a ritagliarsi spazi di competitività, anche se il podio resta lontano.

Milano-Cortina 2026 regala un altro storico podio: il bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figura. Decisiva per il risultato l’eccezionale performance di Matteo Rizzo nel singolo maschile, dopo quelle di Lara Naki Gutmann, della coppia Sara Conti/Niccolò Macii e del duo di danza sul ghiaccio formato da Charlene Guignard e Marco Fabbri. Un risultato che rappresenta la sesta medaglia italiana in una sola giornata, stabilendo un nuovo record olimpico per l’Italia e confermando la qualità e la profondità del movimento del pattinaggio artistico nazionale.

Sofia Goggia torna sul podio olimpico e lo fa nel modo che più le appartiene: attaccando, rischiando, portando a casa tutto ciò che la pista concede. Sulla libera olimpica conquista il bronzo con il tempo di 1’36”69, alle spalle dell’americana Johnson, autrice della gara perfetta. Per la campionessa bergamasca è la terza medaglia ai Giochi, un risultato che completa idealmente il suo percorso olimpico iniziato con l’oro di PyeongChang 2018 e proseguito con l’argento di Pechino 2022. L’Italia può sorridere anche per il sesto posto di Laura Pirovano, solida e convincente, e per la doppia presenza in top ten con Federica Brignone, decima, seguita a ruota da Nicol Delago. Una prova complessivamente positiva che conferma la profondità del movimento azzurro nella velocità femminile.

La giornata olimpica regala all’Italia un mosaico di emozioni diverse, tra medaglie pesanti, piazzamenti di valore e qualche inevitabile rimpianto. Dalla velocità pura alla resistenza, passando per sport di precisione e scelte tattiche, gli azzurri continuano a lasciare il segno a Milano-Cortina, alimentando un medagliere che cresce e, soprattutto, una sensazione diffusa di competitività trasversale.

SNOWBOARD – GIGANTE PARALLELO

Arriva un’altra medaglia per l’Italia, ed è doppia soddisfazione perché a conquistare il bronzo è Lucia Dalmasso, che nella finale per il terzo posto supera un’altra azzurra, Elisa Caffont. Una sfida tutta italiana che certifica l’ottimo stato di salute del settore femminile. Si fermano prima del previsto Coratti e Valle, mentre tra gli uomini l’avventura azzurra si chiude ai quarti con Fischnaller e Felicetti e agli ottavi con March e Bormolini. Il bilancio resta comunque positivo, grazie a una medaglia che pesa e a una presenza costante nelle fasi decisive.

BIATHLON – STAFFETTA

Ad Anterselva l’Italia firma una delle prove più emozionanti della giornata. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer portano a casa un argento splendido nella staffetta, battuti solo da una Francia impeccabile. Gli azzurri restano sempre agganciati alla testa della gara, gestendo bene il poligono e sciando con grande regolarità. È la sesta medaglia complessiva per l’Italia in queste Olimpiadi e una conferma del valore di un gruppo che, da anni, rappresenta una certezza a livello internazionale.





CURLING – DOPPIO MISTO

Giornata intensa per Stefania Constantini e Amos Mosaner. In mattinata arriva una vittoria netta contro la Repubblica Ceca, chiusa già al sesto end sul punteggio di 8-2, che rafforza la posizione degli azzurri nel round robin. Nel pomeriggio, però, arriva la sconfitta contro la Gran Bretagna per 9-6, un risultato che non compromette la qualificazione alle semifinali ma che pesa in ottica accoppiamenti. Con cinque vittorie e due sconfitte, l’Italia resta tra le protagoniste del torneo e guarda con attenzione all’ultimo match contro gli Stati Uniti, decisivo per evitare l’incrocio più scomodo.





SLITTINO – DOPPIO DONNE E SINGOLO MASCHILE

Segnali incoraggianti arrivano anche dal budello di Cortina, dove nelle prime due manche di allenamento del doppio femminile la coppia Voetter/Oberhofer fa segnare il secondo tempo in entrambe le discese. Davanti a tutti restano le austriache Egle/Kipp, dominatrici della stagione di Coppa del Mondo, ma le azzurre dimostrano di poter competere ad alti livelli in vista della gara. Tra gli uomini, Dominik Fischnaller torna sul podio olimpico confermando il bronzo nel singolo maschile, preceduto dal tedesco Max Langenhan e dall’austriaco Jonas Mueller, un risultato che conferma la continuità dell’azzurro tra i grandi della disciplina.





PATTINAGGIO DI VELOCITÀ – 5000 METRI

Sul ghiaccio di Rho arriva un’altra medaglia: Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri con il tempo di 6’09”22, alle spalle del norvegese Eitrem e del ceco Milek. Per l’azzurro è una prova di grande solidità, impreziosita dal quarto posto di Davide Ghiotto, rimasto a soli 35 centesimi dal podio. Dodicesimo Michele Malfatti. Una gara che conferma l’Italia tra le nazioni di riferimento nel fondo su pista lunga.





Una giornata ricca, intensa, che racconta un’Italia capace di competere in molte discipline diverse. Il medagliere cresce, ma cresce soprattutto la consapevolezza di una squadra che, davanti al pubblico di casa, continua a rispondere presente e a scrivere pagine di storia olimpica.