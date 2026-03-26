Perquisizioni a raffica, al Ministero della Difesa, Terna, e Rfi, per sviluppi del caso Sogei

Perquisizioni a raffica, al Ministero della Difesa, Terna, e Rfi, per sviluppi del caso Sogei

Perquisizioni a raffica, al Ministero della Difesa, Terna, e Rfi, per sviluppi del caso Sogei Photo Credit: Ansa/GDF

Gabriele Manzo

26 marzo 2026, ore 15:00

Gli indagati sono 26. nel mirino c'è un presunto sistema di appalti informatici pilotati,tra cui una commessa da 400 milioni di euro per Rfi

In queste ore perquisizioni sono state compiute su tutto il territorio nazionale presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, di Rete Ferroviaria Italiana e del Polo strategico nazionale. L'inchiesta rappresenta uno sviluppo delle indagini precedentemente avviate su Sogei (società informatica del Mef) in particolare su un presunto sistema di appalti informatici pilotati, fondato su fondi neri.


26 gli indagati

La Guardia di Finanza ha svolto l’operazione, coordinata dalla Procura di Roma. Sono indagate 26 persone a vario titolo per i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illeciteSecondo l’ipotesi accusatoria, il meccanismo prevedeva l’emissione di fatture per operazioni false per creare liquidità in contanti, anche ottenuta tramite il riciclaggio in beni di lusso come orologi di valore. Le indagini ipotizzano interferenze nella stesura dei capitolati di gara e l’acquisizione di informazioni riservate per favorire specifiche aziende in commesse milionarie, come nel caso di una gara da 400 milioni di euro relativa a RFI.

C'è anche un generale

Tra i destinatari dei provvedimenti figurano anche alti ufficiali, tra cui il generale dell’Esercito Francesco Modesto, sospettato di aver collaborato alla definizione dei requisiti tecnici delle procedure prima del loro avvio ufficiale. Il coinvolgimento di dirigenti di imprese pubbliche e di grandi player industriali completa il quadro di un sistema che si riterrebbe capace di condizionare settori strategici dell’economia nazionale. L’attività investigativa, viene coordinata dai magistrati Giuseppe De Falco, Giuseppe Cascini, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo, prosegue con l’analisi dei documenti e dei dispositivi informatici sequestrati per ricostruire l’intera filiera dei flussi finanziari.


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