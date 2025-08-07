Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

Un solo calciatore italiano Gianluigi Donnarumma è stato inserito nella lista delle 30 nominations per il Pallone d'Oro 2025, il prestigioso riconoscimento della rivista France Football che sarà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Se il portiere del Psg è l’unico italiano, sono invece tre i giocatori che militano in squadre della Serie A. Ci sono Scott McTominay, Campione d’Italia con il Napoli e due giocatori dell’Inter: Denzell Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter. Colpisce che nell’elenco dei candidati ci siano ben nove giocatori del Paris Saint Germain campione d'Europa. Due gli allenatori italiani che sono invece inseriti nella lista del Trofeo Cruijff assegnato da France Football al miglior allenatore dell'ultima stagione e sono Antonio Conte, che ha vinto lo scudetto con il Npaoli e Enzo Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club con il Chelsea. Tra le calciatrici ecco Cristiana Girelli e Sofia Cantore, tra le 30 nominate per il Pallone d’oro femminile. Infine tra i candidati al Premio Kopa 2025 per il miglior Under 21 sono in lizza anche l'attaccante turco della Juventus Kenan Yildiz è il bomber spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. In corsa anche l'ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen





La lista dei calciatori

Questa la lista delle 30 nominations per il Pallone d'Oro 2025 svelata oggi da France Football: Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), Osumane Dembélé (Francia, PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), Désiré Doué (Francia, PSG), Denzel Dumfries (Olanda, Inter), Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Lisbona-Arsenal), Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), Achraf Hakimi (Marocco, PSG), Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli-PSG), Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona), Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina, Inter), Kylina Mbappé (Francia, Real Madrid), Scott McTominay (Scozia, Napoli), Nuno Mendes (Portogallo, PSG), Joao Neves (Portogallo, PSG), Michael Olise (Francia, Bayern Monaco), Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea), Pedri (Spagna,Barcellona), Raphinha (Brasile,Barcellona), Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), Fabian Ruiz (Spagna, PSG), Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), Virgil van Dijk (Olanda,Liverpool), Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid), Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen-Liverpool), Vitinha (Portogallo, PSG), Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)





La lista degli allenatori

Questa la lista degli allenatori in lizza per il Trofeo Cruijff : Antonio Conte Campione d'Italia con il Napoli, Enzo Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club con il Chelsea, Luis Enrique, vincitore della Champions League e della Ligue 1 con il Psg, Hansi Flick, campione di Spagna con il Barcellona, e Arne Slot, campione d'Inghilterra con il Liverpool





La lista delle calciatrici

Questa la lista delle calciatrici in lizza per il Pallone d'Oro 2025. Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus) Lucy Bronze (Chelsea), Barbara Banda (Orlando Pride), Aitana Bonmati (Barcellona), Sandy Baltimore (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Klara Buhl (Bayern), Steph Catley (Arsenal), Melchie Dumornay (Lione), Temwa Chawinga (Kc Current), Emily Fox (Arsenal), Esther Gonzalez (Gotham), Caroline Graham Hansen (Barcellona), Patri Guijarro (Barcellona), Amanda Gutierres (Palmeiras), Hannah Hampton (Chelsea), Pernille Harder (Bayern), Lindsey Heaps (Lione), Chloe Kelly (Arsenal), Marta (Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum Arsenal), Ewa Pajor (Barcellona), Clara Mateo (Paris Fc), Alessia Russo (Arsenal), Claudia Pina (Barcellona), Alexia Putellas (Barcellona), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Caroline Weir (Real Madrid), Leah Williamson (Arsenal).



