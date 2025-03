RTL 102.5 festeggia l’8 marzo: per celebrare la Giornata Internazionale Della Donna la prima radiovisione d’Italia presenta un palinsesto speciale con solo voci femminili

RTL 102.5 dedica l’intera giornata dell’8 marzo alla voce delle donne. Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, la prima radiovisione d’Italia presenta un palinsesto speciale, con tutti i programmi dalle 6:00 alle 19:00 condotti interamente da voci femminili.

Fin dalle prime luci dell’alba, saranno le conduttrici di Non Stop News, Barbara Sala e Ludovica Marafini, a dare il buongiorno agli ascoltatori. Dalle 6:00 alle 9:00, accompagneranno il pubblico con approfondimenti su temi di attualità. Dalle 9:00 alle 11:00, il testimone passa a Sara Calogiuri e Barbara Foria, che condurranno “Chi c'è c'è, chi non c'è non parla”. A seguire, dalle 11:00 alle 13:00, sarà la volta di “No Problem - W l'Italia”, con Cecilia Songini e Carolina Rey. Nel primo pomeriggio, dalle 13:00 alle 15:00, spazio alla musica con “Power Hits Parade”, condotto da La Zac, che presenterà la classifica dei brani più amati del momento. Dalle 15:00 alle 17:00, Paola Di Benedetto prenderà il comando con “Mai visto alla radio”. A chiudere la giornata ci penserà La Mario, dalle 17:00 alle 19:00, con “Pop Around the Clock”, due ore di musica, chiacchiere e buonumore.

Anche la conduzione del Giornale Orario sarà completamente affidata alle voci femminili della redazione di RTL 102.5. Ma la celebrazione non si fermerà alla radio, RTL 102.5 porterà la festa anche sui suoi canali social. Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la prima radio d’Italia chiuderà tutte le ore con la voce delle grandi donne della musica italiana e internazionale, celebrando il talento, la forza e le storie delle protagoniste femminili nel mondo della musica.