RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

RTL 102.5 racconterà la festa di Sant’Agata, uno degli eventi religiosi più popolari d’Europa, in programma a Catania dal 3 al 6 febbraio. L’emittente seguirà la quattro giorni con collegamenti quotidiani nei momenti più significativi, raccontando in diretta l’atmosfera, le emozioni e i momenti simbolici della festa.

RTL 102.5 sarà presente anche con i suoi social, pronta a raccontare tutte le emozioni, le curiosità e dietro le quinte della manifestazione. Con questa operazione, RTL 102.5 conferma il proprio impegno nel raccontare i grandi eventi del territorio italiano, valorizzandone tradizione e la grande rilevanza culturale.

La festa di Sant’Agata celebra la giovane martire cristiana del III secolo, simbolo di fede e coraggio. Agata rifiutò di rinnegare la sua fede e subì il martirio, diventando patrona e protettrice di Catania. Per i catanesi rappresenta forza, purezza e difesa della città dalle calamità. Dal 3 al 6 febbraio Catania si trasforma tra processioni, preghiere, riti secolari e tradizione popolare. Il fercolo con il busto reliquiario, il velo sacro e le candelore sono i simboli più importanti della devozione. Incuranti della fatica, i devoti con il “sacco”, formano una marea umana che colora di bianco le vie della città, in percorsi del giro esterno e interno di Catania, seguendo regole fondamentali per imprimere la giusta andatura e forza all'incedere della santa, anche nelle vie più strette o nelle salite a passo veloce. Con milioni di presenze, è considerata la terza festa religiosa più partecipata al mondo. Da decenni Antenna Sicilia, Telecolor e siciliaweb dedicano una maratona televisiva alla festa di Sant'Agata.