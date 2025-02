Sabato di paura per i tifosi del Venezia, il loro treno assaltato dagli ultra dell’Udinese, due i feriti

Un gruppo di ultras dell'Udinese, affiancato da tifosi del Salisburgo con cui i friulani sono gemellati, ha assaltato un treno che stava trasportando i supporter del Venezia, di rientro dopo la partita che si è giocata nel pomeriggio al Bluenergy Stadium di Udine. Si sono vissuti momenti di panico a bordo del convoglio. L'attacco è avvenuto nei pressi della stazione di Basiliano, poco dopo la partenza del treno dalla stazione della città friulana, alle 18.09. Gli assalitori volevano vendicarsi per l'aggressione subita dai tifosi dell'Udinese lo scorso ottobre, quando alcuni supporters bianconeri furono picchiati dai tifosi del Venezia fuori dalla stazione di Santa Lucia.





I fatti

A compiere l’azione un gruppo formato da una cinquantina di individui incappucciati e armati di manganelli e spranghe che ha preso d'assalto il treno. Per bloccarlo hanno incendiato i binari. Vedendo che il macchinista non accennava a fermarsi, si sono messi sui binari. Costringendo così il convoglio a frenare improvvisamente. A questo punto, è scattata una sassaiola contro le carrozze occupate dai tifosi del Venezia. A bordo però c’erano anche diversi altri passeggeri che si sono trovati in una situazione di terrore. Circa 300 tifosi del Venezia si trovavano nelle prime carrozze, altre 130 persone, invece, viaggiavano nelle altre vetture e non avevano nulla a che fare con la partita.





La reazione dei tifosi del Venezia

Capita l’intenzione dei supporter udinesi, diversi tifosi veneziani sono scesi dal convoglio, dando così vita ad un violento scontro fisico con gli ultras dell'Udinese e del Salisburgo. In pochi minuti sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, sostenute da un elicottero della Polizia che ha illuminato l'area, ha messo in fuga gli aggressori. Il treno, bloccato per circa un'ora, ha ripreso la sua corsa verso Venezia attorno alle 19.24





Il bilancio

Il bilancio di queste poche ore di violenza è di due feriti gravi: un tifoso veneziano e uno austriaco. Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e non sono in pericolo. Altri sette tifosi, tra cui cinque del Salisburgo e due dell'Udinese, sono rimasti contusi ed hanno rifiutato il ricovero. Negli scontri sono rimasti feriti anche due agenti di polizia. Sull’accaduto sono in corso indagini per identificare i responsabili.