Sanremo 2024, il conto alla rovescia è iniziato: la città ligure pronta a fare il pieno di turisti

Il conto alla rovescia è iniziato. Perché Sanremo è Sanremo. Ci siamo quasi. Il 6 febbraio è alle porte, in quella data Amadeus tornerà all'Ariston per il suo quinto Festival come conduttore e direttore artistico.

Trenta canzoni in gara (che abbiamo ascoltato in anteprima per voi - CLICCA QUI https://www.rtl.it/notizie/articoli/sanremo-2024-abbiamo-ascoltato-le-trenta-canzoni-in-gara-quest-anno/), gli artisti si esibiranno tutti nel corso della prima serata. Sarà lunghissima, ma almeno durante la settimana di Sanremo si può fare qualche piccolo sacrificio andando a letto più tardi.

Si parla già, dopo cinque Festival di fila, del sesto targato Amadeus. Nel 2025, ovviamente, il conduttore e direttore artistico potrebbe tornare all'Ariston, ma tutto è ancora da definire con la dirigenza Rai. Per adesso massima concentrazione sull'evento che è alle porte.

CO-CONDUZIONE DI SANREMO

Come da prassi, Amadeus nel corso della prima serata fa esibire il vincitore della passata edizione. Ma quest'anno c'è una novità: Marco Mengoni, che ha vinto con Due vite nel 2023 e con L'essenziale nel 2013, sarà co-conduttore dell'intera prima serata. Poi toccherà a Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

LA CITTA' LIGURE PRONTA AD ACCOGLIERE IL BOOM DI TURISTI

Sanremo, la città die fiori per antonomasia, registra come ogni anno un vero e proprio sold out. Tutti si riversano in riviera. Ed è caccia ai biglietti per lo spettacolo all'Ariston. Ci sarà, anche quest'anno, uno show nello show: da una parte il teatro - che da sempre ospita il Festival - dall'altro piazza Colombo, infine la nave ormeggiata al largo della città.

Ieri, vi abbiamo raccontato una storia che riguarda Sanremo: quest'anno il Festival strizza l'occhio alla Puglia grazie alla presenza di Mario Garofalo (CLICCA QUI https://www.rtl.it/notizie/articoli/i-fiori-di-sanremo-strizzano-l-occhio-alla-puglia-arriva-mario-garofalo-ecco-chi-e/), che è nel team degli esperti che realizzano le composizioni floreali per le serate.

EMOZIONI, MUSICA E PAROLE: TUTTI I LATI DEL FESTIVAL

La musica, prima di tutto. Le emozioni e la parola amore. Anche quest'anno vincono le canzoni che sono arrivate all'Artiston. Perché tutte, dalla prima all'ultima, saranno ricordate dal pubblico grazie alla potenza della radio. Che le trasmette in diretta, che regala sempre successi agli artisti e grandi emozioni a chi ascolta. C'è tanta Generazione Zeta, come lo stesso Amadeus ha sempre raccontato. "Ascolto Radio Zeta in auto, in camerino c'è sempre Rtl 102.5", aveva detto lo scorso anno alla vigilia di Sanremo. Ed è tutto vero. Tenetevi pronti, le sorprese non mancheranno.

ECCO L'ELENCO DI TUTTI I CANTANTI IN GARA A SANREMO

Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

Alfa - "Vai!"

Angelina Mango - "La noia"

Annalisa - "Sinceramente"

BigMama - "La rabbia non ti basta"

Bnkr44 - "Governo Punk"

Clara - "Diamanti grezzi"

Dargen D'Amico - "Onda alta"

Diodato - "Ti muovi"

Emma - "Apnea"

Fiorella Mannoia - "Mariposa"

Fred De Palma - "Il cielo non ci vuole"

Gazzelle - "Tutto qui"

Geolier - "I p' me, tu p' te"

Ghali - "Casa mia"

Il Tre - "Fragili"

Il Volo - "Capolavoro"

Irama - "Tu no"

La Sad - "Autodistruttivo"

Loredana Berté - "Pazza"

Mahmood - "Tuta gold"

Maninni - "Spettacolare"

Mr.Rain - "Due altalene"

Negramaro - "Ricominciamo tutto"

Renga e Nek - "Pazzo di te"

Ricchi e Poveri - "Ma non tutta la vita"

Rose Villain - "Click boom!"

Sangiovanni - "Finiscimi"

Santi Francesi - "L'amore in bocca"

The Kolors - "Un ragazzo una ragazza"