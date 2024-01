Sanremo 2024, l'intelligenza artificiale stila la classifica dei primi 10. Ecco chi potrebbe vincere per

A Sanremo 2024 arriva pure l'intelligenza artificiale di ChatGPT, che ormai sta imperversando ovunque. Prima d'ora non era mai stata avvistata nella città dei fiori. Quest'anno, però, ci sarà. E sui siti non si parla di altro. L'intelligenza artificiale, amata e odiata, ha già fatto le prime previsione sul possibile vincitore: per carità, nulla di certo.



LE PREVISIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU SANREMO2024

Poche settimane e si inizia. I giornalisti hanno già ascoltato in anteprima i brani ed hanno letto i testi delle trenta canzoni in gara: massima riservatezza, ma le pagelle, dopo il primo ascolto, sono state pubblicate. Anche noi di RTL 102.5 e Radio Zeta abbiamo ascoltato i brani (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU' https://www.rtl.it/notizie/articoli/sanremo-2024-abbiamo-ascoltato-le-trenta-canzoni-in-gara-quest-anno/)

Il sito FanPage.it ha chiesto all'intelligenza artificiale di ChatGPT una classifica dei 30 big in gara, che si basa sui giudizi della stampa dopo il primo ascolto con un calcolo matematico, approssimativo. Lo ripetiamo: non si tratta di nulla di reale. Il vincitore del Festival di Sanremo verrà scelto con estrema trasparenza e senza alcun calcolo dell'Intelligenza Artificiale, che non sarà assolutamente presente nelle varie giurie.

ECCO LA CLASSIFICA DEI PRIMI 210 CLASSIFICATI SECONDO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE



10 Negramaro, con un punteggio di 7,6

09 Diodato, con un punteggio di 7,8

08 Annalisa, con un punteggio di 8,1

07 Ghali, con un punteggio di 8,1

06 Loredana Bertè, con un punteggio di 8,1

05 Mahmood, con un punteggio di 8,3

04 Big Mama, con un punteggio di 8,5

03 The Kolors, con un punteggio di 8,5

02 Geolier, con un punteggio di 8,5

01 Angelina Mango, con un punteggio di 8,6

AMADEUS SI PREPARA AL QUINTO FESTIVAL, IN ARRIVO IL SESTO?

Pronto alle fatiche per il suo quinto festival (di seguito). Amadeus, conduttore e direttore artistico, adesso è concentratissimo con l'evento musica più atteso dell'anno. Si tratta di una settimana di fuoco, che lo vede impegnato in prima linea. Musica e ancora tanta musica. Trenta artisti, molti della Gen Z. Ma ci sono anche grandi glorie come I ricchi e poveri che tornano a Sanremo dopo la reunion di qualche anno fa. Arriverà per Amadeus il sesto Festival? E' troppo presto per dirlo. Almeno per ora.

