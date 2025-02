Sanremo 2025, Achille Lauro: ecco il significato del brano “Incoscienti giovani”

L’amore tormentato e effimero che Achille Lauro rappresenta come una pioggia su “Villa Borghese”. Se pensavate di conoscere l'artista romano, dovrete ricredervi, perché torna sul palco dell’Ariston con un pezzo irresistibile. Ecco di cosa parla il testo della canzone in gara al Festival di Sanremo 2025.





DI COSA PARLA IL BRANO DI ACHILLE LAURO?

“Incoscienti Giovani” è una canzone che sembra riflettere sulla giovinezza e soprattutto sull’amore. Il testo immersi in un mondo che non sembra offrire molta speranza o stabilità. Nello specifico Lauro inizia con un richiamo a una "bambina" che ha vissuto un'infanzia segnata dalla distanza emotiva di suo padre, che "non tornava la sera" e che lei "ha visto solo di schiena", simbolizzando un padre assente. C'è anche una riflessione sulla solitudine e la difficoltà nelle relazioni familiari. L'amore è descritto come qualcosa di intenso ma anche effimero, simile alla "pioggia sopra Villa Borghese", che potrebbe evocare un'immagine di bellezza fugace. Nonostante la passione, si parla di un amore che è anche fonte di confusione e difficoltà, come "naufragare" o "annegare" in un "romanzo", suggerendo un amore turbolento e complicato. I riferimenti alla giovinezza come qualcosa di "incosciente" e "disperato" dipingono un'immagine di ribellione e di ricerca di libertà, ma anche di frustrazione e vulnerabilità. Anche se c'è un senso di smarrimento e disillusione, il protagonista sembra cercare un modo per restare legato alla persona amata, anche se non ricambiato. L'idea di "morte giovane" non è letterale, ma metaforica, rappresentando la fine di qualcosa, forse la fine dell'innocenza o della speranza. Passione, confusione, ricerca di significato e anche di lotta con se stessi e con le proprie relazioni. C'è una forte sensazione di essere sopraffatti dal mondo e dalle emozioni, ma anche di un desiderio di connessione autentica e di libertà.





La canzone è nata due anni fa. Lauro durante un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che l’intento era quello di fotografare uno stato d’animo, come se si volesse intrappolare nelle parole del brano un'emozione che altrimenti sarebbe fuggita via.