Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara Photo Credit: ANSA/ANGELO CARCONI

Massimo Galanto

09 settembre 2025, ore 11:00

Rumors sui Big del prossimo Festival diretto e condotto da Carlo Conti

Con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani è partita ufficialmente la macchina organizzativa del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

La domanda che circola con maggiore insistenza però riguarda i Big: quali artisti saranno in gara?

Il sito All Music Italia ha raccolto alcuni rumors.

Tra i nomi più 'sicuri' del secondo Festival consecutivo targato Carlo Conti ci sarebbero Alfa (che in una recente intervista al Corriere della Sera però ha detto: "Non credo che lo farò. Ora quando fai la canzone dell’estate automaticamente devi andare a vincere Sanremo, ma sono oggettivamente stanco e non vorrei forzare. Però se mi capita la canzone giusta è chiaro che tengo la porta aperta"), Blanco, Tiziano Ferro (in coppia con Madame) e Arisa.

Tra i fedelissimi del direttore artistico potrebbero esserci Enrico Nigiotti, Marco Masini (in coppia con Fedez) e Anna Tatangelo.

Tra le sorprese potrebbero esserci Tommaso Paradiso (sarebbe il suo debutto assoluto) che in primavera sarà in tour nei palazzetti, California, ossia Francesca Mesiano, la cantante dei Coma_Cose, la napoletana Ste, la rivelazione dell'Eurovision Song Contest Tommy Cash, il duo formato da Emma Nolde & Motta e l'ex Amici Cioffi. All'esordio sarebbe anche Matteo Bocelli, figlio di Andrea.

Tra i ritorni più attesi Angelina Mango e Sangiovanni, dopo che entrambi si sono presi un periodo di pausa per motivi personali e di salute.

Per la quota over ci sarebbero Patty Pravo e Fausto Leali.

Premesso che al momento non si sa ancora se i posti in gara saranno 30 come l’anno scorso, ecco la lista dei nomi dei papabili in gara a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, l'elenco dei possibili Big in gara

ALFA

ANGELINA MANGO

ARISA

AMARA

ANNA TATANGELO

BENJI & FEDE

BLANCO

CALIFORNIA

COEZ

CIOFFI

ELETTRA LAMBORGHINI

EMMA NOLDE & MOTTA

ENRICO NIGIOTTI

ERMAL META

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FAUSTO LEALI

FEDEZ & MARCO MASINI

LA NIÑA

LEO GASSMANN

LDA & AKA 7EVEN

LUCHÈ

MALIKA AYANE

MICHELE BRAVI

MATTEO BOCELLI

PATTY PRAVO

SAL DA VINCI

SANGIOVANNI

SARAH TOSCANO

SERENA BRANCALE

SETTEMBRE

STE

TANANAI

TIZIANO FERRO & MADAME

TOMMASO PARADISO

TOMMY CASH

VIRGINIO

Argomenti

Carlo Conti
Sanremo 2026

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Italia-Israele, stasera Gattuso cerca la seconda vittoria da ct: le probabili formazioni

    Italia-Israele, stasera Gattuso cerca la seconda vittoria da ct: le probabili formazioni

  • Alessandro Florenzi si ritira: "Il pallone sarà sempre parte di me"

    Alessandro Florenzi si ritira: "Il pallone sarà sempre parte di me"

  • Temptation Island in onda per tre sere consecutive su Canale 5. Mediaset: "Operazione mai tentata prima d'ora"

    Temptation Island in onda per tre sere consecutive su Canale 5. Mediaset: "Operazione mai tentata prima d'ora"

  • Pulp, il podcast di Fedez e Marra contro Beppe Sala: "Si è auto-assolto. Mani pulite? Freud avrebbe da dire..."

    Pulp, il podcast di Fedez e Marra contro Beppe Sala: "Si è auto-assolto. Mani pulite? Freud avrebbe da dire..."

  • Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

    Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

  • Stranger Things 5, rilasciato teaser trailer dell'ultima stagione

    Stranger Things 5, rilasciato teaser trailer dell'ultima stagione

  • Federica Pellegrini risponde agli attacchi social dei tifosi di Sinner: "Io sono coerente, voi state molto male"

    Federica Pellegrini risponde agli attacchi social dei tifosi di Sinner: "Io sono coerente, voi state molto male"

  • Cosa ha annunciato Ultimo? Tutto sull'evento del 4 luglio 2026 a Roma

    Cosa ha annunciato Ultimo? Tutto sull'evento del 4 luglio 2026 a Roma

  • Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

    Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

  • Mediaset presenta i nuovi palinsesti: il Grande Fratello diventa 'Super Vip', Nuzzi a Pomeriggio Cinque, tornano Il Senso della vita e Scherzi a parte

    Mediaset presenta i nuovi palinsesti: il Grande Fratello diventa 'Super Vip', Nuzzi a Pomeriggio Cinque, tornano Il Senso della vita e Scherzi a parte

Joan Thiele a RTL 102.5: “Sanremo 2025 mi ha permesso di superare un limite e lasciarmi andare”

Joan Thiele a RTL 102.5: “Sanremo 2025 mi ha permesso di superare un limite e lasciarmi andare”

L’artista è in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Eco’

Clara su RTL 102.5 con Il volo per la serata delle cover. Stasera “The Sound of Silence”

Clara su RTL 102.5 con Il volo per la serata delle cover. Stasera “The Sound of Silence”

Il brano del 1964 fu inserito anche nella colonna sonora del film “Il Laureato”

Gabry Ponte a RTL 102.5: “Ho immaginato un inno che facesse ballare tutta l’Italia, poi Carlo Conti l’ha scelto per Sanremo 2025”

Gabry Ponte a RTL 102.5: “Ho immaginato un inno che facesse ballare tutta l’Italia, poi Carlo Conti l’ha scelto per Sanremo 2025”

Il dj-producer è in radio con il singolo “TUTTA L’ITALIA (SANREMO 2025)”