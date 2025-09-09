Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

Con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani è partita ufficialmente la macchina organizzativa del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

La domanda che circola con maggiore insistenza però riguarda i Big: quali artisti saranno in gara?

Il sito All Music Italia ha raccolto alcuni rumors.

Tra i nomi più 'sicuri' del secondo Festival consecutivo targato Carlo Conti ci sarebbero Alfa (che in una recente intervista al Corriere della Sera però ha detto: "Non credo che lo farò. Ora quando fai la canzone dell’estate automaticamente devi andare a vincere Sanremo, ma sono oggettivamente stanco e non vorrei forzare. Però se mi capita la canzone giusta è chiaro che tengo la porta aperta"), Blanco, Tiziano Ferro (in coppia con Madame) e Arisa.

Tra i fedelissimi del direttore artistico potrebbero esserci Enrico Nigiotti, Marco Masini (in coppia con Fedez) e Anna Tatangelo.

Tra le sorprese potrebbero esserci Tommaso Paradiso (sarebbe il suo debutto assoluto) che in primavera sarà in tour nei palazzetti, California, ossia Francesca Mesiano, la cantante dei Coma_Cose, la napoletana Ste, la rivelazione dell'Eurovision Song Contest Tommy Cash, il duo formato da Emma Nolde & Motta e l'ex Amici Cioffi. All'esordio sarebbe anche Matteo Bocelli, figlio di Andrea.

Tra i ritorni più attesi Angelina Mango e Sangiovanni, dopo che entrambi si sono presi un periodo di pausa per motivi personali e di salute.

Per la quota over ci sarebbero Patty Pravo e Fausto Leali.

Premesso che al momento non si sa ancora se i posti in gara saranno 30 come l’anno scorso, ecco la lista dei nomi dei papabili in gara a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, l'elenco dei possibili Big in gara

ALFA

ANGELINA MANGO

ARISA

AMARA

ANNA TATANGELO

BENJI & FEDE

BLANCO

CALIFORNIA

COEZ

CIOFFI

ELETTRA LAMBORGHINI

EMMA NOLDE & MOTTA

ENRICO NIGIOTTI

ERMAL META

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FAUSTO LEALI

FEDEZ & MARCO MASINI

LA NIÑA

LEO GASSMANN

LDA & AKA 7EVEN

LUCHÈ

MALIKA AYANE

MICHELE BRAVI

MATTEO BOCELLI

PATTY PRAVO

SAL DA VINCI

SANGIOVANNI

SARAH TOSCANO

SERENA BRANCALE

SETTEMBRE

STE

TANANAI

TIZIANO FERRO & MADAME

TOMMASO PARADISO

TOMMY CASH

VIRGINIO