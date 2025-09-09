Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

09 settembre 2025, ore 11:00
Rumors sui Big del prossimo Festival diretto e condotto da Carlo Conti
Con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani è partita ufficialmente la macchina organizzativa del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.
La domanda che circola con maggiore insistenza però riguarda i Big: quali artisti saranno in gara?
Il sito All Music Italia ha raccolto alcuni rumors.
Tra i nomi più 'sicuri' del secondo Festival consecutivo targato Carlo Conti ci sarebbero Alfa (che in una recente intervista al Corriere della Sera però ha detto: "Non credo che lo farò. Ora quando fai la canzone dell’estate automaticamente devi andare a vincere Sanremo, ma sono oggettivamente stanco e non vorrei forzare. Però se mi capita la canzone giusta è chiaro che tengo la porta aperta"), Blanco, Tiziano Ferro (in coppia con Madame) e Arisa.
Tra i fedelissimi del direttore artistico potrebbero esserci Enrico Nigiotti, Marco Masini (in coppia con Fedez) e Anna Tatangelo.
Tra le sorprese potrebbero esserci Tommaso Paradiso (sarebbe il suo debutto assoluto) che in primavera sarà in tour nei palazzetti, California, ossia Francesca Mesiano, la cantante dei Coma_Cose, la napoletana Ste, la rivelazione dell'Eurovision Song Contest Tommy Cash, il duo formato da Emma Nolde & Motta e l'ex Amici Cioffi. All'esordio sarebbe anche Matteo Bocelli, figlio di Andrea.
Tra i ritorni più attesi Angelina Mango e Sangiovanni, dopo che entrambi si sono presi un periodo di pausa per motivi personali e di salute.
Per la quota over ci sarebbero Patty Pravo e Fausto Leali.
Premesso che al momento non si sa ancora se i posti in gara saranno 30 come l’anno scorso, ecco la lista dei nomi dei papabili in gara a Sanremo 2026.
Sanremo 2026, l'elenco dei possibili Big in gara
ALFA
ANGELINA MANGO
ARISA
AMARA
ANNA TATANGELO
BENJI & FEDE
BLANCO
CALIFORNIA
COEZ
CIOFFI
ELETTRA LAMBORGHINI
EMMA NOLDE & MOTTA
ENRICO NIGIOTTI
ERMAL META
EUGENIO IN VIA DI GIOIA
FAUSTO LEALI
FEDEZ & MARCO MASINI
LA NIÑA
LEO GASSMANN
LDA & AKA 7EVEN
LUCHÈ
MALIKA AYANE
MICHELE BRAVI
MATTEO BOCELLI
PATTY PRAVO
SAL DA VINCI
SANGIOVANNI
SARAH TOSCANO
SERENA BRANCALE
SETTEMBRE
STE
TANANAI
TIZIANO FERRO & MADAME
TOMMASO PARADISO
TOMMY CASH
VIRGINIO