Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlimpiadI e Deledda ecco il festival

E’ un periodo pieno di orgoglio per l’Italia, nonostante la debacle di Petrecca, direttore di Rai Sport, protagonista negativo dell’apertura dei giochi olimpici. Milano - Cortina è un successo, con l'italia che spesso vede la sua bandiera sul podio. il presidente della Republica Sergio Mattarella: "Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi, domani andrò a ricordare il Nobel a Grazia Deledda. Tre forme diverse di cultura del Paese ma tra loro c'è un filo conduttore comune, non ci sono differenze. Il Festival è un momento che raccoglie e sollecita i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e popolare, ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale il cast del Festival di Sanremo.

Quello che fate è l'espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti, ma anche un contributo alla vita culturale del nostro paese, alla società, alla vita del nostro paese. Grazie, sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza. Vi ringrazio di essere venuti e spero di non aver intralciato le prove con la vostra venuta qui a Roma. Ma è stata un'occasione per me interessante, piacevole, importante. Non dico nulla, vi faccio un in bocca al lupo collettivo, in modo assolutamente imparziale, vi assicuro".



