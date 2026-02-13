Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlimpiadI e Deledda ecco il festival
13 febbraio 2026, ore 15:56
Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella il cast del festival 2026 ha intonato "Azzurro" di Paolo Conte, resa celebre da Adriano Celentano
E’ un periodo pieno di orgoglio per l’Italia, nonostante la debacle di Petrecca, direttore di Rai Sport, protagonista negativo dell’apertura dei giochi olimpici. Milano - Cortina è un successo, con l'italia che spesso vede la sua bandiera sul podio. il presidente della Republica Sergio Mattarella: "Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi, domani andrò a ricordare il Nobel a Grazia Deledda. Tre forme diverse di cultura del Paese ma tra loro c'è un filo conduttore comune, non ci sono differenze. Il Festival è un momento che raccoglie e sollecita i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e popolare, ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale il cast del Festival di Sanremo.
Quello che fate è l'espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti, ma anche un contributo alla vita culturale del nostro paese, alla società, alla vita del nostro paese. Grazie, sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza. Vi ringrazio di essere venuti e spero di non aver intralciato le prove con la vostra venuta qui a Roma. Ma è stata un'occasione per me interessante, piacevole, importante. Non dico nulla, vi faccio un in bocca al lupo collettivo, in modo assolutamente imparziale, vi assicuro".
Il cast per Mattarella
I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano "Azzurro" scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l'omaggio e ha risposto loro con una battuta: "Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro". Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato "lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, 'Grazie dei fiori' di Nilla Pizzi".
