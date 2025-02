Prosegue il conto alla rovescia per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. L'attesa è anche per i debutti sul palco dell'Ariston, come quello di una giovane cantautrice che ha saputo già farsi notare: Sarah Toscano.





SARAH TOSCANO, IL PERCORSO AD AMICI

Classe 2006, originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 Sarah partecipa ad, dove si piazza tra i 20 finalisti e si aggiudica anche la Targa Vittorio De Scalzi. L'anno dopo è la volta dell'esperienza nella scuola didi cui risulterà vincitrice. Un percorso che le permette di conquistare la stima dei fan e di pubblicare vari inediti che fanno il pieno di stream - comee la hitIl 17 maggio pubblica il suo primo EP





SARAH TOSCANO, IL TOUR E I NUOVI SINGOLI

L'estate del 2024 è coronata dal tour estivo. Sarah calca palchi importanti, aprendo anche la data italiana dei Black Eyed Peas a Milano.Segue la pubblicazione di un altro singolo,poi è la volta dipresentato in anteprima nella prima puntata della ventiquattresima edizione diIl 22 novembre l'uscita della collaborazione internazionale insieme all'artista ingleseper la versione italiana di





SARAH TOSCANO, AMARCORD E LA NOSTALGIA

Ora l'approdo in gara a Sanremo, con un brano chiamato Amarcord. Un'espressione ripresa dal celebre film di Federico Fellini, capolavoro del 1973. Lo ha spiegato lei stessa, parlando con i profili social del Festival. "Amarcord parla di rivivere un ricordo un po' nostalgico e capire perché deve rimanere tale" ha detto, aggiungendo che "Se fosse un'immagine sarebbe sicuramente un Lunapark di notte".