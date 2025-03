Sci, Brignone terza a Sun Valley, la Coppa di SuperG va a Lara Gut-Behrami

E’ stata una gara decisiva quella disputata sulle nevi di Sun Valley (Stati Uniti) che ha visto Federica Brignone tagliare il traguardo al terzo posto, fermandosi a 1.13.68. Per l'azzurra si tratta del 84esimo podio in carriera. Un traguardo notevole che però non è stato sufficiente per mantenere la leadership nella classifica di disciplina del SuperG. Partiva in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, la sciatrice italiana ha però ceduto alla superiorità della rivale elvetica, che ha dominato la prova con un tempo di 1.12.35. Ormai una veterana della disciplina, la sciatrice svizzera ha disputato una prova tutta all’attacco e priva di sbavature, conquistando la Coppa di SuperG.





Lindsey Vonn

Quella di oggi è stata anche la giornata di Lindsey Vonn che è riuscita a salire sul podio a 40 anni con un incredibile secondo posto in 1.13.64. Era dai tempi del lungo ritiro di cinque anni, che la sciatrice statunitense non saliva sul podio. A dimostrazione che la sua classe non ha età.





L’Italia

Nel SuperG non sono mancate le soddisfazioni per l’Italia che ha centrato il terzo posto con Federica Brignone e il quarto con Marta Bassino che ha chiuso con un buon 1.13.80. Laura Pirovano ha centrato la decima posizione con un tempo di 1.14.53, seguita da Elena Curtoni, 13esima in 1.14.82 e Roberta Melesi, 14esima in 1.15.08.





Sofia Goggia

Il SuperG purtroppo non ha sorriso a Sofia Goggia che non è riuscita a esprimere al meglio il suo potenziale. Fatale un errore nella parte iniziale della discesa che l'ha costretta a una rotazione che l'ha rallentata. La testimonial di Rtl 102.5 ha chiuso al 19esimo posto con un tempo di 1.15.93. Malgrado l’errore, la sciatrice bergamasca è soddisfatta per aver chiuso la stagione sul podio in SuperG, con un terzo posto che la conferma tra le migliori.





Martedì di nuovo in pista

Le Finali di Coppa del Mondo non sono finite per Federica Brignone. L’azzurra, infatti tornerà in pista martedì prossimo. C’è da conquistare la Coppa di Gigante, una disciplina in cui è sempre stata competitiva. La sciatrice italiana dovrà però stare attenta la neozelandese Alice Robinson, che la precede di soli 20 punti. Sarà una sfida che si preannuncia emozionante e ad alta tensione. Federica dovrà dare il massimo per non lasciarsi sfuggire questa occasione.