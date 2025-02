Serie A, Como-Juventus apre la 24esima giornata, lunedì l'Inter cerca il riscatto contro la Fiorentina

Oggi, venerdì 7 febbraio 2025, torna in campo la Serie A.

Ad aprire la 24esima giornata del massimo campionato, la prima dopo la fine del calciomercato di riparazione, sarà l'anticipo Como-Juventus.

Il turno si chiuderà lunedì sera con Inter-Fiorentina, una sorta di replica, anche se in altra sede - a San Siro - del match giocato ieri (si trattava del recupero della 14esima giornata).

Serie A, la partita del 7 febbraio 2025

Si parte alle 20.45 con Como-Juventus. I padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, a maggior ragione dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime uscite.

I bianconeri, reduci dal successo interno e in rimonta contro l'Empoli, inseguono la cosa che più è mancata in questa stagione: la continuità di risultati.

Thiago Motta dovrebbe puntare ancora una volta sul nuovo arrivato Kolo Muani, con Vlahovic nuovamente in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Possibile che il tecnico faccia ragionamenti anche in vista dell'importante playoff di Champions League, in cui la Signora martedì affronterà il Psv.

Serie A, le partite dell'8 febbraio 2025

Sabato 8 febbraio il menù prevede la sfida tra Verona e Atalanta alle ore 15.00. A seguire, con calcio di inizio alle 18.00, ecco Empoli-Milan, mentre in serata toccherà a Torino e Genoa.

Quest'ultima si presenta come un duello di metà classifica per due squadre teoricamente ancora in grado di agganciare le posizioni utili per l'Europa.

Serie A, le partite del 9 febbraio 2025

Domenica 9 febbraio alle 12.30 il Venezia ospiterà la Roma, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia.

Alle 15.00 in programma Lazio-Monza e Cagliari-Parma, mentre alle 18.00 sarà la volta di Lecce-Bologna.

In serata, con calcio di inizio alle 20.45, la capolista Napoli sfida allo stadio Diego Armando Maradona l'Udinese.

Per gli azzurri di Antonio Conte una nuova occasione (dopo quella fallita contro la Roma domenica scorsa) per allungare in classifica sull'Inter che ieri ha perso a sorpresa contro la Fiorentina.

Serie A, la partita del 10 febbraio 2025

A tal proposito, lunedì sera alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Inter-Fiorentina, con i nerazzurri vogliosi di riscatto.

Un altro passo falso - che arriverebbe nel momento clou della stagione - potrebbe pesare anche sul morale della squadra di Simone Inzaghi.