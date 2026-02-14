Serie a, il Milan vince 2-1 a Pisa e si porta a -5 dall’Inter, e oggi si tocca al derby d’Italia Photo Credit: ANSA/Riccardo Antimiani

Pisa-Milan

A fatica, ma il Milan vince 2-1 in casa del Pisa. La vittoria della squadra di Allegri, però è arrivata con fatica e solo grazie al gol nel finale di Luka Modric. I rossoneri passano al 39esimo con Loftus-Cheek che trova spazio in area dopo un cross di Athekame e da pochi passi segna. Annullata al Milan una rete di Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug che aveva poi passato la palla al francese. Lo stesso attaccante tedesco ha poi fallito un calcio di rigore per un fallo di Loyola. Fabbri assegna il penalty, ma l’attaccante rossonero non riesce a trasformare il rigore. Il pareggio arriva al 71esimo e lo mette a segno Loyola che colpisce una palla in area e batte Maignan con un tiro all'angolino basso di destra. Il raddoppio del Milan con Luka Modric che all’85 sfrutta un passaggio, attraversa la difesa e insacca. Nel finale la squadra di allegri resta in 10 per l’espulsione di Rabiot per proteste. In classifica il Milan sale a 53 punti in classifica a -5 dall’Inter. I rossoneri devono recuperare la partita con il Como.





Como-Fiorentina

Il sorprendente Como di Fabregas cerca punti per avvicinare il sogno Champions ed avrà di fronte una Fiorentina che è tornata a stentare e si trova ancora invischiata nella zona salvezza, una posizione non preventivata ad inizio stagione. Si gioca alle 15.





Lazio -Atalanta

La Lazio rivitalizzata da Sarri con la semifinale di Coppa Italia ha la chance di dimezzare il divario con l'Atalanta. La squadra del presidente Lotito è in ripresa ma i tifosi rimangono sul piede di guerra (40 mila le firme raccolte da una petizione contro il patron biancazzurro). Sarri deve fare a meno di Pedro e Romagnoli , mentre Palladino è senza De Ketelaere. La squadra ha cambiato marcia e nelle ultime 5 gare ha preso 13 punti con un solo gol subito. Fischio d’inizio alle 18





Inter-Juventus

Inter e Juve promettono una sfida capace di infiammare San Siro e regalare una serata di grande calcio. I nerazzurri cercheranno di dare un'altra spallata nella corsa scudetto, mentre una vittoria dei bianconeri significherebbe restare aggrappati alla corsa Champions. Si prevede spettacolo. Almeno a giudicare dalle ultime due delle ultime tre gare che hanno esaltato i tifosi con punteggi d'altri tempi: 4-4 nell'ottobre 2024 con la rimonta bianconera da 4-2 (e i due rigori di Zielinski) grazie alla doppietta di Yildiz. La partita dell'andata ha prodotto emozioni a raffica con la rimonta bianconera. È finita 4-3 con il gol nel recupero del giovane Adzic. Sarà sfida in famiglia per i fratelli Thuram. Per la sfida di questa sera Chivu recupera Barella e Calhanoglu, mentre Spalletti può contare su Conceicao. Ne vedremo, si spera, delle belle. L'Inter parte favorita. Si gioca alle 20.45.



