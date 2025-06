Shoah: bufera su Whoopi Goldberg per dichiarazioni durante il suo show su Abc News, sospesa per due settimane

Affermazioni controverse

Bufera sulle dichiarazioni che la popolare attrice afroamericana ha reso durante la trasmissione "The View " della quale è protagonista su Abc News. L'artista ha affermato che la Shoah non ha radici nell'odio razziale. "Era solo una questione tra bianchi e non c'entra nulla con la razza", ha dichiarato Whoopi Godberg mentre era in onda, durante il talk show.

Sospesa per due settimane

Il network Abc News ha sospeso l'attrice afroamericana per due settimane. Sono piovute critiche e proteste dopo le affermazioni della Goldberg che, nel corso della trasmissione "The View" alla quale partecipa da sette anni ha affermato che l'Olocausto "non riguarda la razza, ma la crudeltà dell'uomo sull'uomo" e ha coinvolto "due gruppi di bianchi". Parole che hanno suscitato una valanga di reazioni, tra cui quella di Jonathan Greenblatt, a capo della Lega Anti-Diffamazione, e il Museo dell'Olocausto negli Usa.

Scuse immediate

L'attrice, premio Oscar nel 1991 per Ghost, si è scusata subito, spiegando di aver parlato male nello show e ammettendo che "la Shoah riguarda davvero la razza, perché Hitler e i nazisti consideravano gli ebrei una razza inferiore". "Nello show di oggi, ho detto che l'Olocausto non riguarda la razza, ma la crudeltà dell'uomo sull'uomo. Avrei dovuto dire entrambe", ha scritto su Twitter, Whoopi Goldberg. Si legge ancora nel post che: "Il popolo ebraico nel mondo ha sempre avuto il mio sostegno e questo non verrà mai meno. Sono dispiaciuta per il dolore causato"

Abc News: "solidali con la comunità ebraica"

Il presidente dell'emittente televisiva americana Kim Godwin ha comunicato che sospenderà ''con effetto immediato" Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti "sbagliati e offensivi''. "Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall'altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all'impatto dei suoi commenti", ha aggiunto Godwin sottolineando che "l'intera organizzazione di Abc News è solidale con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraici".