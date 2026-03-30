Sinner batte il ceco Jiri Lehecka 6-4, 6-4 e vince il Master 1000 di Miami, Errani-Paolini sconfitte in finale

Sinner batte il ceco Jiri Lehecka 6-4, 6-4 e vince il Master 1000 di Miami, Errani-Paolini sconfitte in finale

Sinner batte il ceco Jiri Lehecka 6-4, 6-4 e vince il Master 1000 di Miami, Errani-Paolini sconfitte in finale Photo Credit: ANSA/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Sergio Gadda

30 marzo 2026, ore 02:22

Jannik Sinner vince il torneo Atp di Miami e diventa l'ottavo giocatore a realizzare il 'Double Sunshine' vincendo i tornei di Indian Wells e Miami nel doppio femminile, delusione per la coppia Errani-Paolini, le finali disturbate dalla pioggia

Sinner

Jannik Sinner vince il torneo Atp di Miami. Nella finale ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del torneo con un doppio 6-4, 6-4. E' stata una finale a singhiozzo quella tra Sinner e Lehecka. E' iniziata con oltre un'ora e mezzo di ritardo per il maltempo. Subito il tennista italiano ha vinto il primo set, chiudendo sul 6-4. Il numero due al mondo è entrato in campo sereno prendendosi quasi subito l'incontro. Un break al secondo servizio dell'avversario, poi sul 3-1 Lehecka ha conquistato tre punti aprendosi la strada per il controbreak, Sinner ha sfoderato tre prime vincenti e due ace per allungare. così ha chiuso il primo set sul 6-4, prima che la pioggia interrompesse di nuovo la finale.  Il secondo set iniziato alle 00.45 ora italiana. al 24enne altoatesino, sono bastati due break, uno per set per conquistare il suo secondo titolo a Miami dopo quello del 2024, il settimo 1000 in carriera e il 26esimo titolo nel circuito maggiore.


Le parole di Sinner

"Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile a causa della pioggia. E' incredibile aver realizzato questo 'swing' in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record (riferendosi al fatto di essere il primo a vincere il 'double sunshine' senza aver perso nemmeno un set. Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa". Così, a caldo, Jannik Sinner dopo la vittoria al torneo Atp 1000 di Miami, che fa il bis con il successo di poche settimane fa ad Indian Wells per quello che è conosciuto come il 'double sunshine'. E' l'ottava volta che un giocatore riesce nell'impresa, l'ultimo è stato Roger Federer nel 2017.


Sconfitta per la coppia Errani-Paolini

Finale tabù per la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini, battute nella finale del doppio femminile a Miami dal duo formato dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend che si sono imposte 7-6 (7-0), 6-1 in un finale fortemente condizionata dalla pioggia, dopo che gli organizzatori sono stati costretti a sospendere la sfidna nel primo set quando la sfida sul 6-5 per Siniakova/Townsend. Dopo la Sabalenka, che ha vinto il torneo singolare femminile, la coppia ceco-statunitense centra il "Sunshine Double" avendo vinto anche a Indian Wells.


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