Sinner sempre numero uno della classifica Atp, malgrado la sconfitta in finale al Roiland Garros

Ufficializzato il nuovo ranking Atp dopo la finale del Roland Garros. Malgrado sia stato sconfitto nella finale da Carlos Alcaraz, Jannik Sinner resta al primo posto ma migliora il suo punteggio, proprio grazia alla finale raggiunta. Lo scorso anno il tennista italiano si era fermato in semifinale. Carlos Alcaraz, che ha confermato la vittoria del titolo a Parigi , resta stabile in classifica. L'azzurro aumenta il proprio vantaggio nel ranking Atp, salendo a quota 10.880 punti. 2.030 in più rispetto al tennista di Murcia, che è secondo con 8.850 punti.





Gli italiani

Gli altri italiani in classifica Atp. Raggiunge il best ranking Lorenzo Musetti, che da oggi, lunedì 9 giugno è il nuovo numero 6 del mondo, mentre Flavio Cobolli sale al 25esimo posto.





Il resto della classifica

Detto dei primi due, Sinner e Alcaraz, al terzo posto del ranking Atp c’è Alexander Zverev, che quest’anno si è fermato ai quarti contro Djokovic. Il tennista tedesco resta al terzo posto ma perde 900 punti rispetto al 2024. Lo scorso anno Sascha, come è soprannominato, aveva raggiunto la finale. Guadagna una posizione Jack Draper, che è il nuovo numero 4, Novak Djokovic sale al quinto, mentre, come detto, Lorenzo Musetti sale al sesto posto. Perde una posizione nel ranking Atp, lo statunitense Taylor Fritz, eliminato al primo turno dello Slam parigino. Nella top ten da segnalare il balzo in avanti dell’altro statunitense, Tommy Paul, che grazie ai quarti raggiunti a Parigi, sale in ottava posizione con 3.510 punti. È seguito dal danese Holger Rune con 3440 punti e l’australiano Alex de Minaur che ha 3285.





La classifica femminile

Anche in campo femminile, il torneo parigino del Roland Garros, non ha portato grandi cambiamenti in classifica. La numero uno resta Aryna Sabalenka che in finale a Parigi ha battuto Coco Gauff. La bielorussa ha 11.553 punti contro gli 8.083 dell’americana che mantiene la seconda posizione, ma allunga su Jessica Pegula, terza a 6.483 punti. Quarta, alle spalle del podio si conferma Jasmine Paolini, malgrado la perdita di 1.060 punti perché non è riuscita a difendere la finale conquistata nel 2024. La tennista italiana ha 4.805 punti e deve difendersi dalla cinese Qinwen Zheng, la nuova numero 5 con 4.668 punti. Sesta la russa Mirra Andreeva a quota 4.636. La Polacca Iga Swiatek scende al settimo posto, perdendo 1.220 punti. Nella top 10 Madison Keys, Paula Badosa ed Emma Navarro. Tra le italiane alle spalle della Paolini, Lucia Bronzetti, numero 61 della classifica mentre Elisabetta Cocciaretto è la numero 123.