Smart working per la Regina: giallo al castello di Windsor.

Andiamo per gradi. A Roma il G20 tiene banco e, ovviamente, non c’è sua Maestà, ma la Gran Bretagna è rappresentata dal premier britannico Boris Johnson. Che dice: “La Regina è in ottima forma". Ed allora come mai le viene imposto un periodo prolungato di riposo assoluto? Mistero. Anzi, forse si tratta di un giallo.

CANCELLATI TUTTI GLI IMPEGNI ISTITUZIONALI

Dalla fitta agenda di Elisabetta II viene cancellata anche la visita nell'Irlanda del Nord. Solo pochi giorni fa, non dimentichiamolo, la regina ha trascorso una notte in ospedale. Tanta paura e molte indiscrezioni che si sono rincorse alla velocità della luce, ma si sarebbe trattato solo di un ricovero “investigativo e precauzionale". Il Covid non c'entra in questo caso. I medici hanno consigliato a Sua Maestà di non presenziare ad alcun evento ufficiale durante questo periodo, potrà invece continuare con le udienze virtuali a patto che si tratti di impegni leggeri - scrivono da Buckingham Palace in una nota ufficiale - "La Regina si rammarica di non poter quindi essere presente al Festival della Memoria di sabato 13 Novembre, ma rimane sua ferma intenzione partecipare alle celebrazioni ufficiali della domenica". Elisabetta lavora da casa, smart working anche per la sovrana più longeva del pianeta: il prossimo anno festeggerà 70 anni di regno. A quanto pare non parteciperà, lunedì prossimo, nemmeno alla conferenza internazionale sul clima a Glasgow.