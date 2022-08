"Sto per divorziare da Mauro...": audio choc di Wanda Nara

Potrebbero arrivare presto i titoli di coda. Così, la storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi (una delle più mediatiche si sempre) stavolta starebbe per finire. Meglio usare il condizionale, almeno per adesso visto che i diretti interessanti non hanno smentito e neppure confermato queste voci. Adesso, però, spunta un audio abbastanza strano. La notizia sta facendo il giro della Rete dopo alcuni lanci di agenzie. Eppure solo un anno fa si era parlato di crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi: le malelingue avevano parlato di un presunto tradimento del calciatore con Eugenia Suarez (storia abbastanza ambigua).

L'AUDIO DI WANDA NARA

Intanto, fa parlare molto quell'audio di Wanda Nara, che potrebbe presto mollare Mauro Icardi. "Carmen - si sente nel vocale che sarebbe di Wanda Nara - sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario". Ma la Nara non si è espressa sulla vicenda, lasciando comunque un po' di mistero.