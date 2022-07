"TORNO IN TV, UN REALITY? FORSE...", LA CONFESSIONE DI AIDA YESPICA SU RTL 102.5 NEWS

Aida Yespica racconta di essere pronta al ritorno in televisione. Una notizia che annuncia su RTL 102.5 News. "Non posso ancora dire dove e quando, ma c'è un progetto segreto che potrei svelare molto presto. Forse qualcosa si sta muovendo”, racconta. Dove la vedremo? Probabilmente a Pechino Express. Lei non smentisce e non conferma, tutto resta appeso ad un filo. Almeno per adesso.

La soubrette, amatissima dal pubblico e con circa 1 milione di followers su Instagram, si racconta senza filtri nel programma condotto da Francesco Fredella e Manila Nazzaro. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo brano, che s'intitola “Bugatti”, uscito su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy. Il brano è prodotto da Max Calo (nominato ai Grammy Awards) e scritto da Fridah, si tratta di una melodia reggaeton con testo in spagnolo e molto vicino alla musica pop.





"IL MIO RAPPORTO CON LA MUSICA? NON POSSO FARNE A MENO"

“L’estate scorsa, per gioco – racconta la Yespica. Ci sono state persone intorno a me che mi hanno veramente aiutato. Io sono una persona che si sveglia alla mattina e mette la musica. Io sono latina, sangue caliente… Mi piace moltissimo, mi dà carica per affrontare tutta la giornata”. Per lei la musica è un altro grande obiettivo. "È un sogno che si avvera. Io ho sempre amato cantare, ma non avrei mai pensato di riuscire a farlo in modo professionale fino ad arrivare a incidere una mia canzone. È il regalo più bello che mi potessi fare per i miei primi 40 anni, un’emozione incredibile. Ringrazio infatti tutte le persone che mi hanno supportato, da Mariana Vatamanu, al mio manager Daniele Tiveron, a Max Calo e naturalmente a Fridah, che è una artista incredibile”, dice ancora nel corso dell'intervista.