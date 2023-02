"Tutti abbiamo in casa uno scatolone impolverato": cosa c'è dietro al brano di Olly

Anche per Olly Sanremo sarà un'esperienza indimenticabile. Con il suo brano, "Polvere" sarà in gara tra i big.



Olly con “Polvere” conferma il suo stile tutto personale, caratterizzato dal contrasto tra l’uptempo in cassa dritta e il racconto cantautorale. Olly racconta se stesso, presentando tutte le sue sfaccettature, dalla più vivace e spontanea alla più malinconica e intimista. La canzone è scritta e composta da Olly, JVLI ed Emanuele Lovito.

COSA C'È DIETRO "POLVERE"

«Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta», spiega Olly. «Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi - la Polvere che annerisce lo scatolone - possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone lá in alto in mezzo alla polvere, sto bene.»

IL SUO EP COMPOSTO DA 7 BRANI

Il 16 dicembre 2022 è uscito “Il Mondo Gira” (Aleph Records - Epic Records Italy/Sony Music) il nuovo EP composto da 7 brani scritti da Olly e prodotti in collaborazione con JVLI. Olly ha annunciato anche “Il Mondo Gira Live”, due date previste per la prossima primavera, prodotte e organizzate da Magellano Concerti. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. A questo link tutte le info.

CHI E' OLLY?

Olly è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Sempre nel 2019 pubblica il singolo “Il Primo Amore” che vanta ben più di 4 milioni di stream. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco.

Olly è stato nominato “Artista del Mese” per MTV New Generation con il singolo “Lego” (2021) e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa (per il remix del singolo “La Notte”), continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly.

Il 28 ottobre ha pubblicato il nuovo singolo “Fammi Morire” ed è stato selezionato tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Il 16 dicembre vince Sanremo Giovani con il brano “L’Anima Balla” guadagnandosi un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Polvere”. Sempre il 16 dicembre è uscito il nuovo EP “Il Mondo Gira”, e nella primavera 2023 Olly tornerà live con due spettacoli, il 6 aprile a Milano e il 16 a Roma (Magellano Concerti).