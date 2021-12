"Una borsa del valore di trecento mila euro": Mauro Icardi stavolta non bada a spese

Un regalo da 300 mila euro, forse per farsi perdonare. Ancora una volta Mauro Icardi e Wanda Nara finiscono sui giornali di tutto il mondo dopo il litigio, l'allontanamento e il riavvicinamento.

Andiamo per gradi. Il calciatore del Paris Saint-Germain aveva scritto una lettera a sua moglie dicendo di essere innamorato perso di lei, tutto dopo il terremoto in famiglia: Wanda avrebbe scoperto un presunto tradimenti di Maurito. Che ha sempre negato.

I ben informati, però, continuano a parlare di Chat Telegram (quelle con autodistruzione) che Icardi avrebbe avuto con una modella bellissima. Cosa ci sarà di vero? Mistero. Intanto, gli ultimi mesi per gli Icardi sono stati difficilissimi: litigi, tira e molla, viaggi lussuosi per trovare la quadra e far pace. Fino all'ultimo addio. Clamoroso.

Ora, però, l'attaccante - che sembra non poter proprio fare a meno di sua moglie - mette mani al portafogli ed acquista una borsa lussuosissima. Si parla di una borsa molto costosa che farebbe girare la testa a chiunque. Su tratta di un esemplare introvabile, uno dei pochi al mondo.

I DETTAGLI SUL REGALO DA 300 MILA EURO

Si tratta di una. Per chi non lo sapesse è un modello realizzato con pelle di coccodrillo del Nilo con più di 245 diamanti intarsiati, non mancano dettagli in oro. Una borsa che sicuramente non passa inosservata e che farebbe venire a tutti i giramenti di testa. E' stata messa all'asta ad Hong Kong nel 2017, prezzo di 325.000 euro. Si tratta di una borsa che posseggono pochissime donne:. Da oggi anche, moglie e procuratrice di

I RUMORS SULL'ADDIO

La notizia diventa virale in pochissimo tempo. Wanda Nara dice addio a Maurito per colpa di un presuntocon l'attrice. Lei, tra l'altro, continua a mandare messaggi sui giornali e tabloid cercando in qualche modo di rovinare l'armonia ritrovata degli Icardi. Stavolta, però,- dopo la bufera mediatica - va avanti senza preoccuparsi troppo di quello che accade attorno. Maurito, suo marito, l'ha riconquistata. Il resto è storia di gossip, cronaca rosa becera che a lei non interessa affatto.