Villa extra lusso con panorama mozzafiato, ecco dove soggiornerà la Ferragni durante il Festival

La Ferragni è arrivata a Sanremo. Ormai, anche per lei, il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni sarà sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice. Ma per i fan è partita la caccia all'influencer, che sui social mostra una casa da sogno.

Si tratta di una grande villa con ogni tipo di confort: i ben informati parlano di Villa Dendi come una location paradisiaca (e il panorama immortalato sui social lo dimostra). Le agenzie immobiliari del posto la descrivono come una dimora super lusso con 800 metri quadrati. C'è anche una piscina con acqua di mare ed un campo da tennis immerso nei 30.000 metri quadrati di parco che circondano la villa. Sembra che Fedez ancora non sia arrivato nella città dei fiori e che presto potrebbe essere presente lì con i due figli al seguito. I fan dei Ferragnez devono prepararsi al pieno di Ig stories e post: una settimana indimenticabile anche per loro.





IL DEBUTTO ALL'ARISTON

Chissà se anche lei, una delle donne più invidiate al mondo con un grande peso mediatico, stia provando un po' di paura per il debutto all'Ariston, dove porta i suoi 28,5 milioni di followers (che vanno sommati a quelli di Fedez, 14,5 milioni). Intanto, Chiara saluta il Festival con una collana speciale su cui è inciso: "Perché Sanremo è Sanremo", la frase per antonomasia quando si parla del Festival della canzone italiana.

I fan, intanto, aspettano con ansia l'arrivo di Chiara su quel palco - amato e temuto da tutti. La scelta di Amadeus, che l'ha portata all'Ariston la Ferragni, è stata apprezzata da tantissimi fan. Lei è una donna che vanta una storia importante da raccontare: dall'imprenditoria ai social, dove impera da anni. Passando per il Made in Italy: la Ferragni resta una delle donne più ammirate nel mondo.