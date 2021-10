“Wonder of the Seas” è il nuovo gigante dei mari. Il conto alla rovescia è già partito

Un gigante dei mari. La "Wonder of the Seas", che partirà da Fort Lauderdale il 4 marzo 2022, è la più grande nave da crociera. Mastodontica. Una città, o forse un paese, galleggiante interamente Covid free perché tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio dovranno essere vaccinati contro il coronavirus prima di salire a bordo. Le prime foto della nave sono impressionanti. Il gigante si prepara a prendere il largo, molto presto. Il conto alla rovescia è iniziato e sembra che sul sito della Royal Caribbean International siano già iniziate le prenotazioni.

IL VARO E' VICINO

Dalle prime informazioni, la Wonder of the Seas ha superato tutte le prove in mare e la consegna è prevista a breve. La nave è stata costruita dai Chantiers del’Atlantique di Saint Nazaire, il suo arrivo in mare era previsto già lo scorso anno ma la Pandemia ha frenato la consegna. Ora - come racconta il The Medi Telegraph - la Wonder of the Seas si trova a Saint Nazaire. Molto presto, però, dovrà lasciare spazio al cantiere per l'allestimento della Msc World Europa, che già a partire da dicembre potrebbe essere varata. Il gigante della Royal Caribbean debutterà in Cina nel marzo 2022 dal porto di Shanghai. Da lì inizierà la sua corsa verso i mari con migliaia di passeggeri a bordo. Al suo interno c'è davvero tutto: un lunghissimo elenco con tutti i confort offerti a bordo. Questa nave rappresenta un vero gioiello dell'ingegneria, ma la domanda da cento milioni di dollari resta una: come fa a galleggiare una nave di questa stazza? Per rispondere occorre scomodare numeri e leggi della fisica. Lasciamo tutto nelle mani degli esperti, degli ingegneri navali.