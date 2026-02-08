Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato Photo Credit: ANSA/Tino Romano

Sergio Gadda

08 febbraio 2026, ore 07:00

La 17enne di Nizza Monferrato (At) è stata strangolata e gettata nel fiume, confessa un 20enne, l’avrebbe uccisa per un rifiuto, il giovane è stato fermato

Avrebbe urlato e cercato in tutti i modi di difendersi, Zoe, la 17enne che è stata presa a pugni da un amico, che ha tentato anche di strangolarla, prima di gettare il corpo nel greto di un piccolo ruscello. È successo a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A confessare il delitto è stato un amico, Alex Manna, non ancora ventenne. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e del pubblico ministero, la furia si sarebbe scatenata dopo un approccio rifiutato da parte della ragazza. Non solo: Manna avrebbe accusato del femminicidio un altro giovane, un ragazzo nordafricano, che ha rischiato per questo il linciaggio.


L’ultimo a vedere la vittima

Le indagini si sono concentrati sul giovane che è stato anche l’ultimo a vedere la vittima, con cui non aveva un trascorso sentimentale. Il uso racconto è sembrato incongruente sin dai primi momenti. Il giovane è stato ascoltato in caserma alla presenza di un avvocato e del pm Giacomo Ferrando della procura di Alessandria. Dopo averlo ascoltato, gli investigatori hanno avviato alcuni accertamenti, che hanno portato al suo fermo e all'apertura delle porte del carcere.


La ricostruzione

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, Zoe aveva terminato il suo turno al bar della Stazione di Nizza Monferrato attorno alle 21 di venerdì 6 febbraio. Quindi era attesa da alcuni amici in centro per una cena. Alla serata era presente anche Alex. La 17enne si sarebbe allontanata proprio con lui. Poco dopo, il ventenne avrebbe contattato gli altri giovani e avrebbe riferito che lui e Zoe erano stati aggrediti da un uomo di origine nordafricana. Una persona nota in città per gravi problemi psichiatrici. Questa ricostruzione è stata ritenuta da subito priva di fondamento dagli inquirenti, anzi, ha alimentato dubbi e sospetti. Il corpo di Zoe è stato trovato poco prima di mezzanotte nel greto del rio Nizza, un piccolo corso d'acqua che attraversa la città, in una zona non lontana dal centro. Sul cadavere evidenti segni di violenza e percosse. Il quadro ha fatto subito pensare a un'aggressione.


Il tentativo di linciaggio

L’aggressione ha scatenato il passaparola a Nizza Monferrato ed una trentina di persone hanno cercato la casa dell’uomo indicato da Manna. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Nello stesso momento Alex è stato ascoltato in caserma e, quando arriva un'avvocata ad assisterlo, è chiaro che la sua posizione è cambiata. Al termine dell'interrogatorio, il giovane confessa, attribuendo il gesto ad un rifiuto di lei. Il ventenne risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con la vittima. Di fronte al rifiuto della ragazza, sarebbe scattata una reazione violenta culminata nel femminicidio. Ora il procuratore capo di Alessandria, Cesare Parodi, sta valutando la qualificazione del reato: omicidio o femminicidio.


Argomenti

Alex Manna
Nizza MOnferrato
Zoe

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • -4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler

    -4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler

  • Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

    Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

  • La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

    La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

  • Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

    Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

  • Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

    Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

  • Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

    Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

  • Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

    Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

  • La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

    La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

  • Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

    Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

  • Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

    Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

Il dramma della disabilità e della solitudine familiare: una lettera svela le motivazioni del gesto estremo

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

Il ragazzo 14enne era una personaltà complessa, che avrebbe subito angherie e umiliazioni all'interno della scuola "Pacinotti" di Fondi, e che viveva con evidenti difficoltà

Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enne

Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enne

L'uomo avrebbe aggredito una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma, usata poi per sparare contro l’auto blindata della polizia