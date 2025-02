Arrestato l’autore dell’accoltellamento al Memoriale della Shoah a Berlino, un uomo ferito gravemente

Un tragico attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio al Memoriale della Shoah, nel centro di Berlino, a pochi passi dal Bundestag, il parlamento tedesco. Da quanto si è appreso, un uomo, che stava visitando il memoriale dedicato alle vittime dell'Olocausto, è stato ferito gravemente da un uomo che lo ha colpito con un oggetto contundente, presumibilmente un coltello. È accaduto tra le steli del monumento. L'attacco è avvenuto intorno alle 18, nel centro di Berlino, a pochi passi dal Bundestag. La zona è tra le più frequentate da turisti e residenti. La polizia berlinese è stata subito allertata. Dopo l'incidente, la zona è stata chiusa al pubblico, ma le autorità hanno sottolineato che l'intero quartiere è sotto controllo. Nonostante la gravità dell'incidente, il portavoce della polizia, Florian Nathan, ha rassicurato il pubblico dichiarando che non c'è alcun pericolo per la comunità in generale. L'indagine sull'accaduto è ancora in corso per determinare le motivazioni dietro l'attacco e per raccogliere ulteriori dettagli.





La fuga

L'aggressore, dopo aver colpito la sua vittima, è scattato, scatenando una vasta operazione di ricerca nella capitale. La polizia tedesca ha intensificato i controlli nelle strade circostanti e nelle aree adiacenti al Memoriale della Shoah. L’azione è avvenuta in un momento particolare. Quando cioè, l’affluenza era intensa. Nella zona si trovavano numerosi turisti ma anche operatori internazionali in vista della Berlinale e soprattutto giornalisti, in vista delle elezioni politiche di domenica. Dopo l’aggressione, la sicurezza è stata potenziata.





L’arresto

Dopo tre ore dall’aggressione la polizia tedesca ha arrestato il presunto autore. L’uomo è stato fermato in un'operazione che ha coinvolto più pattuglie. L'uomo ferito, nonostante le ferite gravi, non sarebbe in pericolo di vita, come hanno confermato le autorità locali. È stato trasportato d'urgenza in ospedale.





Il Memoriale della Shoah

Il Memoriale della Shoah di Berlino commemora gli ebrei vittime del genocidio nazista e si trova nel quartiere di Mitte. La zona è quella che un tempo era la terra di nessuno tra i due lati del Muro. Il Memoriale non è tanto lontano dalla Porta di Brandeburgo. Il monumento è aperto giorno e notte e i visitatori possono camminare liberamente al suo interno. Ogni anno attira migliaia di visitatori. Si tratta di uno dei luoghi della memoria più importanti della Germania.