Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo, ecco qual è il motivo. Le reazioni della Rete

"Dirige il maestro Beppe Vessicchio". E parte l'applauso dell'Ariston, il pubblico da casa in piedi. Vessicchio al Festival è un must che dovrebbe essere riproposto ad ogni edizione. Ma il direttore d'orchestra, quest'anno, non ci sarà.

L'ultima volta all'Ariston è stata nel 2024, ospite di Fiorello. E' stato proprio Vessicchio a confermare di non essere uno dei direttori d'orchestra dell'Ariston durante una delle ultime ospitate da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il conduttore ha lanciato una petizione a Carlo Conti per averlo all'Ariston.

VESSICCHIO ED IL FESTIVAL DI SANREMO: I PRECEDENTI

Una rapporto simbiotico: il Festival di Sanremo ha bisogno di Beppe Vessicchio, musicista e direttore d'orchestra di grande qualità. Amatissimo dai giovani (e non solo), presente addirittura nel Fantasanremo.

Lui è una presenza fissa al Festival dal 1990 fino al 2022. Poi nel 2023 e 2024 non era al Teatro Ariston: è stato infatti ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio e poi di Fiorello, che l'ha fortemente voluto al suo fianco.

I CALZINI DI VESSICCHIO SPOPOLANO SUI SOCIAL

Vessicchio non sarà a Sanremo, ma i calzini con il suo volto ricamato stanno spopolando in Rete. E sale la febbre sui social. Qualcuno, intanto, parla di colpi di scena: Vessicchio arriverà al Festival? Sarà presente all'Ariston come spettatore? Sarà ospite dei media accreditati nella città dei fiori? Al momento non si sa, ma tutto può accadere al Festival. Perché Sanremo è Sanremo.

