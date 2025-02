Carlo Conti si commuove in conferenza stampa annuncia l'ordine dei big in gara al Festival di Sanremo

In conferenza stampa Carlo Conti parla della prima puntata del Festival di Sanremo. Si parte alle 20.40 circa e si dovrebbe chiudere intorno all'1.15.

Conti si commuove. Riavvolge il nastro e ricorda la sua infanzia. "Non è mai mancata la tavola apparecchiata a casa mia, ho perso mio padre che ero piccolo. Il pensiero va a mia madre", dice il conduttore. Un lungo applauso in sala Stampa all'Ariston. L'applauso dei giornalisti.

Festival di Sanremo: programma, co-conduttori, super ospiti e giuria, sera per sera

L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI CANTANTI IN GARA

Al via dalle 20.40: parte oggi la prima puntata de

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo- Guè - Josphja - Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

bresh

Sarah Toscano

J. Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors

I VOTI DELLA PRIMA SERATA

Nel corso della prima serata voterà soltanto la giuria della sala stampa, tv e web. Quindi sarà stilata una classifica provvisoria. Saranno rese note solo le prime cinque posizioni.

GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA

Gerry Scotti ed Antonella Clerici co-conduttori della prima serata dove ci saranno Lorenzo Jovanotti e le cantanti Noa e Mira Awad, che canteranno una loro versione di «Imagine» di John Lennon. Invece dal palco di Piazza Colombo l'esibizione di Raf.

LA DURATA DEI BRANI

"Per me le canzoni dovrebbero durare 2 minuti", continua Conti. Dobbiamo stare nei 3,30. Per il regolamento: anche il televoto dà una classifica. E le classifiche vengono comparate", aggiunge". La serata delle cover, dal punto di vista della classifica, non incide sul vincitore.