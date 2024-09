I funerali di Luca Giurato a Roma nella chiesa degli artisti: il feretro accolto da un lungo applauso

Piazza del Popolo. Roma. Il feretro di Luca Giurato, il giornalista Rai scomparso a causa di un infarto ad 84 anni, arriva nelle prime ore del pomeriggio nella chiesa degli artisti. Un lungo applauso. Tanta commozione. Decine e decine di volti della televisione italiani: amici e colleghi di quell'indimenticabile uomo che ha saputo raccontare l'Italia per oltre due decenni. A celebrare le esequie Don Walter Insero.

Tra i presenti Mara Venier, Paola Saluzzi, Eleonora Daniele e Pier Ferdinando Casini. E tanti altri. Ad accompagnare il carro funebre, la moglie, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata da amici e parenti. "Una giornata molto triste per me", dice Mara Venier entrando nella chiesa. Giurato ha lavorato a lungo con la Venier nel corso di molte edizioni di Domenica In. Per l'amica e collega Paola Saluzzi "Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta.

IL RICORDO DI MARA VENIER

Mara Venier, che torna con Domenica in, ricorda l'amico Giurato alla conferenza stampa di presentazione del suo programma:

Non posso non iniziare la conferenza di 'Domenica In' senza ricordare Luca Giurato. Abbiamo fatto proprio qui (nella sede Rai a viale Mazzini, ndr) la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui. Per questo vorrei tanto aprire con un collegamento con Don Mazzi per ricordare Luca

Sta per partire la 49 esima edizione del contenitore domenicale di Rai1. La quindicesima stagione è condotta da Mara Venier, che dal 2018 è tornata in tv con il suo storico programma.

Lo so, l'ho detto anche lo scorso anno, non mi vedo fuori da Domenica In ma mi vorrei staccare indubbiamente c'è voglia di fare altre cose, di esplorare altri mondi. Non so cosa, sarà il cinema? Non lo so. Sono aperta a nuove esperienze non per forza con grandi visibilità, come una prima serata. Vanno bene anche cose piccole, l'importante è che mi ritorni la curiosità, conclude la conduttrice come riporta l'Ansa.