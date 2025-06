Khaby Lame è stato espulso dagli Stati Uniti, era stato arrestato per violazione del visto

Il volto tra i più conosciuti di TikTok, Khaby Lame, è stato espulso dagli Stati Uniti . era stato fermato dalle autorità per immigrazione per aver violato le condizioni del proprio visto. L'influencer italo-senegalese era arrivato negli USA lo scorso 30 aprile, ma sarebbe rimasto oltre i limiti consentiti dal suo permesso di soggiorno.





Il caso

Tutto è nato online dopo che Bo Loudon, l’attivista conservatore vicino all'entourage di Donald Trump, ha dichiarato su X di aver segnalato Khaby Lame come "immigrato illegale". Loudon ha accusato il TikToker di sinistra di "evadere le tasse", sostenendo che fosse detenuto presso il centro ICE di Henderson, in Nevada. All’inizio le affermazioni dell’attivista sembravano prive di fondamento. Infatti il nome di Lame non compariva nei registri pubblici delle autorità per l'immigrazione. Inoltre l'influencer continuava a postare storie su Instagram.





La conferma

La conferma ufficiale dell’arresto di Khaby Lame è arrivata poche ore dopo. Effettivamente il TikToker è stato fermato venerdì scorso in Nevada per avere violato le leggi sull’immigrazione. La Us Immigration and Customs Enforcement ha specificato che non è stato trattenuto, A lame è stata concessa l’opportunità di lasciare volontariamente il Paese. Cosa che l’influencer ha fatto immediatamente. Le autorità non hanno chiarito quale tipo di visto possedesse Lame né se la segnalazione di Loudon abbia effettivamente innescato l’intervento.





Chi è Khabane Lame

Khaby Lame ha 25 anni ed è uno dei creator più seguiti al mondo. È diventato personaggio virale durante la pandemia grazie ai suoi sketch silenziosi e fulminanti. L’influencer che ha più di 80 milioni di follower, nel 2025 ha calcato il red carpet del Met Gala grazie alla sua carriera trasversale. È entrato nelle prestigiose liste "30 Under 30" di Forbes e "40 Under 40" di Fortune. Inoltre è stato nominato Goodwill Ambassador dell'UNICEF.