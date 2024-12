L'ultima paparazzata di Chi: Fedez con una ragazza misteriosa a Milano. Ecco cosa c'è da sapere

Fedez protagonista dell'ultima paparazzata del settimanale "Chi", diretto da Massimo Borgnis. Stavolta, i fotografi del settimanale, "pizzicano" il rapper con una ragazza. Potrebbe essere lei la nuova fiamma di Fedez, che sarà uno dei concorrenti di Sanremo.

Lei si copre il volto con una sciarpa (per non farsi fotografare) e tutto si consuma all'uscita di Casa Cipriani a Milano. La misteriosa ragazza, classe 2005 - sale a bordo della Ferrari di Fedez. I due vanno via così.

IL RITORNO A SANREMO

E' tutto pronto per il Festival di Sanremo, targato Carlo Conti. Ci sarà anche Fedez, che conosce bene quel palco. Qualcuno parla dell'attrito tra Fedez e Tony Effe, anche lui in gara a Sanremo. Sembra che i rapporti non siano idilliaci.

Il 2024 ha portato Fedez e la Ferragni al centro del gossip dopo la fine, annunciata, del loro matrimonio. Ma questa è un'altra storia: entrambi hanno messo palla al centro.

IL NUOVO PODCAST DI FEDEZ

E poi ci sono i progetti editoriali. Fedez lancia un nuovo podcast, che s'intitola: Pulp Podcast. Il rapper lo descrive così:

Vogliamo andare al nocciolo di ogni questione, svelando retroscena e verità nascoste. Abbiamo scelto di creare qualcosa che stimolasse le persone a riflettere e a confrontarsi con tematiche non sempre facili o scontate. Il mondo è pieno di storie incredibili, strane e a volte inquietanti. Pulp Podcast è il nostro modo di raccontarle

Mr. Marra aggiunge

Pulp Podcast è una sfida e una dichiarazione di intenti. Abbiamo voluto creare uno spazio libero da schemi, un viaggio nella complessità della realtà, dove ogni storia è una porta verso l'inaspettato. Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, ma far pensare, provocare e coinvolgere.