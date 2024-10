Libri, in Italia venduto un milione di copie in meno nel 2024 Photo Credit: Pexels

Dati presentati alla Buchmesse di Francoforte: il primo canale di vendita si confermano le librerie fisiche

Nel 2024 è stato venduto un milione di copie di libri in meno rispetto al 2023. È il dato più di impatto che emerge dall'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori, sulla base dei numeri forniti da NielsenIQ - GfK, presentati all'incontro '36 anni dopo. Il mercato del libro in Italia oggi' che ha aperto il 16 ottobre il programma professionale di Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse di Francoforte. Il focus è sul mercato di libri di narrativa e saggistica comprati nelle librerie, online e nella grande distribuzione: meno 0,1% a valore nei primi otto mesi del 2024 rispetto al 2023, con vendite pari a 915,2 milioni di euro. Dunque, i dati confermano la stagnazione. La spesa per l'acquisto di libri è cresciuta negli ultimi 5 anni, ma... Negli ultimi cinque anni la spesa dei lettori per l'acquisto di libri è cresciuta di 180 milioni di euro, con nove milioni di copie di libri in più. Tuttavia, nel 2024 mancano all'appello, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un milione di copie vendute. All'incontro erano presenti, oltre al presidente dell'Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta, anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, gli editori Giovanni Hoepli (Hoepli), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e Susanne Schüssler (Verlag Klaus Wagenbach). A moderare Karen Krüger (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Il mercato dei libri si sposta verso il Natale, librerie fisiche al top Nel dettaglio, nella prima parte del 2024, secondo la rilevazione, sono stati pubblicati meno titoli: sono 36.879 le novità, in leggero calo negli ultimi anni per uno spostamento del mercato verso il Natale. Il primo canale di vendita del libro si confermano le librerie fisiche - librerie di catena e indipendenti - che raggiungono quota 53,6%. In recupero l'online rispetto all'anno scorso: si attesta al 41,8%, a scapito della grande distribuzione che copre il 4,6% del mercato. Tra i generi il settore trainante è la narrativa, straniera e italiana, con più di un libro su tre (il 34,8%) di quelli venduti nei primi otto mesi dell'anno. Seguono i libri per bambini e ragazzi (al 15,7%), la manualistica (al 15,3%) e la saggistica (al 13%). Quasi un quarto della spesa dei lettori si rivolge alla micro piccola editoria, cioè quelli fino a 1 e a 5 milioni di euro del valore del venduto: il 23,8% delle vendite a valore dei primi otto mesi dell'anno. Malore per Alessandro Campi, ricoverato a Francoforte Sono oltre 230 gli espositori presenti a rappresentare l'editoria italiana alla Buchmesse, la più importante Fiera internazionale al mondo per lo scambio dei diritti editoriali, in programma fino al 20 ottobre a Francoforte. Dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmess, Alessandro Campi, direttore dell'Istituto di storia del risorgimento italiano, è stato colpito da un malore. È ricoverato in ospedale a Francoforte. Il ministro Giuli gli ha espresso "solidarietà e vicinanza".

