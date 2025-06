Premio “Verba Libertatis” ad Avella, giornalismo, etica e coraggio protagonisti della prima edizione

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella, sabato 7 giugno 2025 alle ore 21:00 si è tenuto un evento culturale di grande rilievo: la prima edizione del Premio “Verba Libertatis”, promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS. Questo riconoscimento nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole. Il tema scelto per questa edizione, “L’essenza della verità nell’arte del giornalismo”, voleva richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione corretta in tempi di distorsione mediatica e narrazioni manipolate. Secondo il presidente di Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, il premio rappresenta “un tributo a chi, con coraggio e integrità, continua a usare le parole per costruire conoscenza e consapevolezza”. A guidare la serata sono stati i giornalisti Rossella Pisaturo e Bruno Gaipa.

TRA I PREMIATI ANCHE LA DIRETTRICE DI RTL 102.5, IVANA FACCIOLI

I premi sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in vari ambiti della comunicazione e dell’informazione. Nella sezione Radio, ha ricevuto il premio la nostra direttrice Ivana Faccioli, un grande riconoscimento per il lavoro che svolge a capo della Redazione di RTL102.5, la prima radio d'Italia e che informa con notiziari, ogni ora per tutto il giorno, i milioni di italiani sempre connessi alla radiovisione. Per la categoria dedicata alla scienza, è stato premiato il neurochirurgo Luigi Albano, originario proprio di Avella. Classe 1986, Albano lavora al San Raffaele di Milano ed è autore principale di una ricerca pubblicata su "Med – Cell Press", che ha segnato un risultato straordinario nel campo delle neuroscienze: un paziente paraplegico è tornato a camminare grazie a un innovativo neurostimolatore spinale. La sua opera, a cavallo tra ricerca medica, pratica clinica e divulgazione, dimostra come il sapere scientifico possa essere reso comprensibile e utile per l’intera collettività. Tra gli altri premiati figurano nomi importanti del panorama mediatico nazionale. Nella categoria televisiva è stata premiata Rajae Bezzaz, inviata di "Striscia la notizia", mentre per la sezione dedicata alla stampa periodica il riconoscimento è andato a Maddalena Fossati Dondero, direttrice de "La Cucina Italiana". Il premio per la sezione quotidiani è stato assegnato ad Andrea Nicastro, inviato del "Corriere della Sera", mentre quello per l’inchiesta è andato a Gianluigi Nuzzi, volto noto di "Quarto Grado". La sezione dedicata all’informazione televisiva ha visto il riconoscimento per Antonello Perillo, condirettore di TGR Rai. Per lo sport, il premio è stato conferito a Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva. Infine, per la categoria “Nuovi Media”, il riconoscimento è stato assegnato a Christian Pradelli, direttore del giornale digitale "Mi-Tomorrow". L’evento, realizzato con il sostegno del Comune di Avella e la collaborazione di Radio Punto Nuovo come media partner ufficiale, ha celebrato l’impegno per un’informazione libera e responsabile, riaffermando il ruolo centrale della parola e dell’etica nella costruzione di una società democratica. Con “Verba Libertatis”, l’Associazione Artis Suavitas consolida così la propria missione culturale a servizio del bene comune.