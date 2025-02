Quanto costa comperare casa nelle strade citate dalle canzoni? Via Broletto a Milano è la più cara, la più economica, invece, Via del Campo a Genova

Le strade, i quartieri, le piazze e le vie citate nelle canzoni sono anche luoghi dove vivere. Ma quanto costa abitare lì? Le case più care sono quelle di Milano risulta la più cara, poi Roma, Bologna e Napoli, buon ultima Genova, in Via del Campo dove le case sono, si fa per dire, le “più economiche”. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Immobiliare.it che in vista del festival di Sanremo, ha fotografato i prezzi al metro quadro medi delle case nelle zone menzionate in alcuni brani di artisti italiani.





Milano

La più cara è Milano. Già nel 1800 si parlava dell'area di Porta Romana, presente in un famoso brano popolare “Porta romana bella”. Nel 2001 per vivere qui servivano poco più di 7.100 euro/mq. Acquistare casa in Via Gluck (celebre canzone di Adriano Celentano) oggi costa poco più di 5.000 euro/mq. Sergio Endrigo nel 1962 cantava “Via Broletto 34”. Prendere casa in quest’angolo del capoluogo lombardo costa circa 12.500 euro/mq. Nove anni dopo, nel 1973, Roberto Vecchioni dedicava il titolo di una canzone a Milano: “”Io non devo andare in Via Ferrante Aporti”. Siamo in zona Stazione Centrale. Qui i prezzi delle case si aggirano sui 5.500 euro/mq. Arrivando ai giorni nostri, nel 2016 Rkomi in “Oh Mama” menziona viale Molise. Siamo in periferia, con prezzi che scendono fino a 4.675 euro/mq.





Roma

Non è da meno la Capitale. Lo scorso anno Achille Laura in “Amore disperato” citava via Tina Pica, ai confini del raccordo anulare. Comprare casa qui costa meno di 3.000 euro/mq. Ricordate “Porta Portese” di Claudio Baglioni? Per un appartamento qui servono quasi 8.950 euro/mq. In Via Margutta (storica canzone di Luca Barbarossa) una casa costa, in media, 10.450 euro/mq. In Via del Corso (citata nel 2003 da Niccolò Fabi nel “Il negozio di antiquariato”) una delle vie dello shopping romano, è possibile pagare un alloggio fino a 9.800 euro/mq. Vive in Corso Trieste, citata da Carl Brave in “Vivere tutte le vite” nel 2019, in cui il rapper romano ha duettato con Elisa costa sui 5.788 euro/mq.





Bologna

Altra città spesso raccontata nella canzoni è Bologna. Lucio Dalla nel 1972 cantava “Piazza Grande” e si riferiva a Piazza Cavour. Qui comprare casa costa mediamente circa 4.400 euro/mq. Lo stesso si deve spendere per vivere in Piazza Santo Stefano, brano di Cesare Cremonini del 2009. Vivere nei pressi del santuario di San Luca, citata dallo stesso Cremonini e da Luca Carboni sono necessari circa 3.900 euro/mq per un appartamento. Se invece volete vivere in “Via Palo Fabbri 43”, luogo in cui abitava da piccolo Francesco Guccini, servono 3.350 euro/mq.





Napoli

In questo giro d’Italia non poteva mancare Napoli. Domenico Modugno nel 1955, parlava in ”Io, mammete e tu” di Via Toledo, a Napoli, dove i prezzi delle case si aggirano sui 3.000 euro/mq. La stessa strada venne menzionata anche da Renato Carosone in 'Tu vuó fa l'americano'.





Genova

È molto più economico comperare casa in “Via del campo” nel quartiere genovese di pré. Un immobile qui costa poco più di 2.100 euro/mq. Questo è anche il luogo cantato in una storica canzone di di Fabrizio De André nel 1967.