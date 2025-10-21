Rosalía annuncia il nuovo album: con "Lux" la Motomami tenta la metamorfosi mistica

L'AMBIZIONE DI ROSALÍA

L’essenza dell’album è racchiusa nell’artwork: una Rosalía vestita in abito monastico, immersa nella stessa luce che dà il titolo al disco. Mistica femminile, trasformazione e spiritualità sono al centro di questo nuovo progetto, dimostrando ancora una volta che l’artista spagnola non ha paura di percorrere il bivio-sacro profano. Lo aveva anticipato prima dell’uscita dell’album del 2022, quando su X scrisse “una motomami sa che l’artista migliore è Dio”, mentre in “HENTAI” cantava addirittura “al secondo posto sco**rti, al primo posto Dio”. Se la sua terza fatica discografica le era valsa un Grammy e quattro Latin Grammy, catapultandola nel pop mainstream - anche se di mainstream quel disco aveva ben poco - il nuovo progetto promette di essere ancora più ambizioso. E non solo perché la voce di “BIZCOCHITO” lo ha annunciato sui social con la formula pontificia, HABEMUS ALBUM. Registrato con la London Symphonic Orchestra e la partecipazione del coro di bambini della Escolania de Montserrat, al quarto album di Rosalía prendono parte anche Björk – con cui Rosalìa aveva già duettato nel 2023 -, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor. La cantante, che di questo nuovo lavoro è anche produttrice esecutiva, promette di oscillare tra l’intimità e la grandiosità di un’opera lirica: le premesse per un capolavoro ci sono tutte. Ma volare troppo vicino al sole è un rischio non da poco.



