Rosalía annuncia il nuovo album: con "Lux" la Motomami tenta la metamorfosi mistica

Benedetta Mannucci

21 ottobre 2025, ore 18:41

Mistica femminile, trasformazione e spiritualità: questi i temi al centro del nuovo disco dell'artista spagnola, disponibile dal 7 novembre

HABEMUS ALBUM. Parcheggiata la Moto in garage, Rosalía accende la luce. A tre anni di distanza da Motomami, il disco che creò un fenomeno nella cultura pop paragonabile – in anni recenti – solo al Brat di Charlie XCX, l’artista spagnola è pronta a tornare con un nuovo album, disponibile dal 7 novembre.

L'ANNUNCIO A MADRID

L’annuncio è avvenuto in grande stile. Le luci nella Gran Via di Madrid, ieri sera, sono state spente, mentre sui maxi schermi di Times Square, a New York, scorreva un countdown. Poi, ecco di nuovo la luce, per annunciare l’uscita di – non a caso - Lux, il quarto disco di Rosalía, disponibile dal 7 novembre. Alla guida di un’auto, per l’occasione nella capitale spagnola ieri sera è arrivata anche l’artista 33enne, per percorrere un breve tratto di strada in mezzo a una folla adorante, come un moderno Mosè.


L'AMBIZIONE DI ROSALÍA

L’essenza dell’album è racchiusa nell’artwork: una Rosalía vestita in abito monastico, immersa nella stessa luce che dà il titolo al disco. Mistica femminile, trasformazione e spiritualità sono al centro di questo nuovo progetto, dimostrando ancora una volta che l’artista spagnola non ha paura di percorrere il bivio-sacro profano. Lo aveva anticipato prima dell’uscita dell’album del 2022, quando su X scrisse “una motomami sa che l’artista migliore è Dio”, mentre in “HENTAI” cantava addirittura “al secondo posto sco**rti, al primo posto Dio”. Se la sua terza fatica discografica le era valsa un Grammy e quattro Latin Grammy, catapultandola nel pop mainstream - anche se di mainstream quel disco aveva ben poco - il nuovo progetto promette di essere ancora più ambizioso. E non solo perché la voce di “BIZCOCHITO” lo ha annunciato sui social con la formula pontificia, HABEMUS ALBUM. Registrato con la London Symphonic Orchestra e la partecipazione del coro di bambini della Escolania de Montserrat, al quarto album di Rosalía prendono parte anche Björk – con cui Rosalìa aveva già duettato nel 2023 -, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor. La cantante, che di questo nuovo lavoro è anche produttrice esecutiva, promette di oscillare tra l’intimità e la grandiosità di un’opera lirica: le premesse per un capolavoro ci sono tutte. Ma volare troppo vicino al sole è un rischio non da poco.


Lux
Motomami
Rosalia

