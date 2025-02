Al via la prima puntata di Sanremo, segui tutti gli aggiornamenti live Photo Credit: agenzia fotogramma

Ore 20.45. Smoking blu per Carlo Conti. Il Festival di Sanremo inizia puntualissimo. La prima ad esibirsi è Gaia. Poi tocca a Gabbani, il secondo il gara. Tanto ritmo, in pochi minuti sono già due i cantanti in gara. #Radiofestival: nel corso della Suite 102.5 in collegamento il commento a caldo degli artisti dopo l'esibizione all'Ariston.

ARRIVA GERRY SCOTTI

Cravatta immancabile per Gerry Scotti. Gerry Scotti. Canta Rkomi, arriva anche Noemi sul palco dell'Ariston. E poi il grande arrivo di Antonella Clerici, che accoglie Irama.

ANTONELLA CLERICI ELEGANTISSIMA A SANREMO

La Clerici è elegantissima. E' abituata a questo grande palco, che conosce benissimo. Dopo una piccola gag con i conduttori arriva il momento di andare avanti con la musica: entrano i Coma_cose. La gara continua.

IL RICORDO DI FABRIZIO FRIZZI

Non manca il ricordo di un volto Rai amatissimo: Fabrizio Frizzi, che è scomparso a causa di una malattia. Tutti lo hanno amato. E Frizzi viene ricordato a Sanremo dai conduttori. Un momento molto toccante.

Se fosse ancora con noi ci sarebbe qui un quarto amico, anzi è con noi qui un grande amico", dice Conti mentre in sottofondo si sente la voce di Frizzi cantare Un amico in me. Piange Antonella Clerici, salutando Carlotta Mantovan, vedova del conduttore, seduta in platea.

LA GARA VA AVANTI

Arriva Simone Cristicchi con un brano intenso, che resterà nella storia della musica italiana. "Oggi, una delle prime volte, ti ho visto commosso in conferenza stampa quando hai parlato di tua madre", aggiunge Gerry Scotti.

Poi arriva il nono festival di Sanremo per Marcella Bella, alle 21.35 si esibisce in diretta all'Ariston. Canta con una grinta indescrivibile.

UNA GARA VELOCISSIMA

Una gara che va avanti spedita. Al 21.40 siamo già al nono concorrente: Achille Lauro, con uno smoking elegantissimo, guanti bianchi.

IL MESSAGGIO DEL PAPA

Il Papa a Sanremo con un messaggio. Non era mai accaduto prima che arrivasse un messaggio del Pontefice. Ma Francesco parla di pace catturando l'attenzione di tutti.

"La musica è bellezza, è strumento di pace", dice il Pontefice. "La pace è possibile. Cercate di vivere delle belle serate". Noa e Mira Awad cantano Imagine di J. Lennon, un lungo applauso del pubblico e della Sala stampa dell'Ariston.

Sanremo 2025, il messaggio di Papa Francesco: "La musica è strumento di pace". Poi il duetto sulle note di Imagine

E' IL MOMENTO DI GIORGIA, LA GARA VA AVANTI A RITMO SPEDITO

Giorgia è nata artisticamente sul palco dell'Ariston, un lungo applauso dalla Sala Stampa dell'Ariston. E poi, alle 22.08, canta l'undicesimo cantante: Willie Peyote.

Più veloci rispetto alla tabella di marcia. Arriva il momento di Rose Villain, vestita di rosso. Elegantissima.

JOVANOTTI FA SOGNARE L'ARISTON

Partono i tamburi in piazza. Tutti affacciati alle finestre, tutti incollati alla tv. Il ciclone Jovanotti travolge tutti: parte L'ombelico del mondo. Sulle scale dell'Ariston, Jovanotti e Conti chiacchierano ed il cantante omaggia Sammy Basso, scomparso di recente.

Atteso e applaudito. E' Gianmarco Tamberi, lo sportivo dei record che dice: "Ci vediamo a Los Angeles 2028"

Sanremo 2025, l'energia di Jovanotti travolge l'Ariston. E Tamberi annuncia che andrà alle Olimpiadi del 2028

CAMBIO LOOK PER ANTONELLA CLERICI

"Sono andata via come un cartoccio e torno come un Gianduiotto": la Clerici scherza sull'outfit. Ma è elegantissima. Arriva Olly. Canta "Balorda nostalgia". Spediti con la gara: alle 23.09 canta Elodie, che è elegantissima.

Arrivano pure Shablo, Guè, Joshua e Tormento. Sono le 23.18. Un altro grande applauso del pubblico.

IL RITORNO DI MASSIMO RANIERI AL FESTIVAL

E poi arriva Massimo Ranieri, scende le scale indossano una giacca bianca. Conosce bene quel palco, torna a Sanremo per l'ottava volta.

DAL PALCO DI PIAZZA COLOMBO ARRIVA RAF

Rewind. Carlo Conti indossa il cappotto per uscire dall'Ariston ed andare a presentare Raf, che canta Self control. Un hit senza età. Che piace a tutti.

LA BATTUTA SU THE VOICE SENIOR

La Clerici ricorda l'appuntamento con The voice senior, il programma di Rai1. Ma Gerry Scotti, al suo fianco sul palco dell'Ariston, conduce "Io canto senior". I due programmi sono molti simili, secondo la critica. Ma non c'è affatto competizione e lo dimostra lo scambio di battute tra i due conduttori, che scherzano.

L'ARRIVO DI TONY EFFE CHE OMAGGIA ROMA E DICE ADDIO AI CAPELLI RICCI

Gel. Capelli all'indietro. Niente più ricci. Tony Effe stupisce tutti, anche per il cambio look: abito total white all'Ariston per omaggiare la sua Roma.

Ritmo anche con Serena Brancale, che si esibisce alle 23,42. Brunori Sas arriva all'Ariston con la chitarra, sono le 23.47. Nessun ritardo sulla scaletta.