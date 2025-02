Brunori Sas è in gara al Festival di Sanremo con "L'albero delle noci", tutto quello che c'è da sapere sul brano

Brunori Sas è in gara al Festival di Sanremo con "L'albero delle noci". Si tratta di una canzone che descrive un sentimento autentico, bellissimo: la gioia di essere genitori. Brunori Sas è per la prima volta al Festival di Sanremo.

Brunori Sas rispolvera e sposa la tradizione del cantautorato italiano con una melodia classica. La chitarra nella canzone ha un ruolo dominante.

L'ARRIVO A SANREMO, UNA GRANDE EMOZIONE

Una grande emozione arrivare al Festival di Sanremo per lui, ma anche per gli altri 28 cantanti in gara. Lo stesso Brunori Sas, sempre ad Open, sull'arrivo a Sanremo racconta:

«Prima non coincideva mai con un periodo in cui avevo una canzone pronta, e anche quando c’è stata una mezza possibilità negli anni passati avevo più timori, mi creava più ansia che una sensazione positiva e non me la volevo vivere con ansia. Adesso mi sento più leggero, forse con l’età mi sono ammorbidito pure io»

IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Passato e futuro. Ma anche quell'albero delle noci, da cui prende il titolo la canzone, presente nel testo. Il cantante dice di scrivere canzoni d'amore, una salvezza nella vita di tutti noi. C'è anche la ragione, tanta, unita al sentimento, all'amore nel brano di Brunori: passato e presente, due binari paralleli che percorrono la stessa direzione.

E poi il passare del tempo, gli anni che volano via. Il cantante racconta di conoscere le dimensioni del cuore, senza mentire e riuscendo a navigare anche senza una guida sicura. La legge dell'amore muove il mondo.

Il riferimento alla terra, quella di nascita, ed il parallelismo con neve e miele, dove ci sono persone buono che - canta Brunori Sas -sono chiamate a soffrire. Parole dolci, unite ad una melodia che farà sognare. E' prima di tutto l'amore il vero protagonista di questo brano attraversando tutte le stagioni della vita: dall'essere figli all'essere genitori. Senza dimenticare le proprie radici, la propria terra, il passato.

